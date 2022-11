Corto Maltese è un personaggio storico, oltre che letterario, e ogni riferimento alle sue storie apre un varco incredibile nel cuore dei lettori, che hanno conservato nel loro animo il romantico personaggio creato da Hugo Pratt nel corso degli anni.

A quanto pare il franchise sta per essere rispolverato con una serie TV di prossima uscita prodotta dal celebre Frank Miller, uno dei fumettisti e autori più talentuosi e famosi del mondo. L’artista ha confermato che in questo modo vuole porre il suo umile tributo a Pratt, uno dei suoi autori preferiti.

LEGGI ANCHE:



Studio Ghibli e Star Wars annunciano un cortometraggio su Baby Yoda

Frank Miller a quanto pare sarà il produttore, il creatore e lo scrittore della serie, e in più si occuperà della realizzazione del character design. La serie su Corto Maltese è ancora alle prime fasi e ovviamente non abbiamo ancora nulla al riguardo se non l’annuncio in se.

Ecco le parole di Miller pescate direttamente da La Repubblica: “Il mio primo incontro con il personaggio risale alla gioventù, dove al Forbidden Planet di New York trovai appunto i fumetti di Corto Maltese. Successivamente ai miei viaggi ho riscoperto poco dopo alcuni libri del personaggio in una libreria romana.

Le storie e l’arte in generale del fumetto erano meravigliose e sembrava che ogni tavola saltasse fuori dal fumetto, talmente alta la loro espressività. Le sue avventure erano romantiche, dolci, avvolgenti, e pagina dopo pagina mi sentivo immerso in un mondo stupendo dal potere straordinario.”

Corto Maltese: annunciata la serie TV prodotta da Frank Miller

Patrizia Zanotti, che cura l’eredità a fumetti di Pratt tramite la società Cong ha dato il via libera al progetto, esprimendo anche un suo parere personale sulla questione: “Hugo Pratt sarebbe sicuramente contento di questo progetto. Sapere che un autore come Frank Miller darà vita a un suo personaggio lo avrebbe entusiasmato parecchio, vista la capacità narrativa del fumettista. Lo stesso Pratt attraverso una delle sue opere ha detto “nulla è scritto che non possa essere riscritto”, e Miller è forse l’unico che potrebbe narrare nuovamente la storia di Corto Maltese”.

Voi cosa ne pensate di tutto questo? Frank Miller è un grande narratore e di certo Corto Maltese potrebbe essere un bel personaggio da raccontare per il fumettista.

Fonte La Repubblica