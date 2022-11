One Piece: svelati nuovi aggiornamenti su Orso Bartholomew

La saga finale di One Piece ha posto le basi per il debutto, dopo tanti anni, dello scienziato più intelligente del mondo, il Dr. Vegapunk. I momenti finali dell’ultimo capitolo pubblicato hanno svelato nuovi aggiornamenti angoscianti sulle condizioni di Orso Bartholomew.

Rufy e la sua ciurma, seppur separati in due gruppi, continuano a saperne di più sul misterioso Dr. Vegapunk. Questo infatti parla delle sue abilità e di aver mangiato il Frutto del Diavolo Cervello-Cervello. Ma è quello che lo scienziato racconta loro che è davvero sconvolgente.

Sappiamo che Vegapunk lavora per il Governo Mondiale, ma evidentemente lo fa per i suoi scopi di ricerca sul Secolo del Grande Vuoto.

E non è sicuramente l’unico, dato che l’Esercito Rivoluzionario, si sta preparando ad entrare in azione contro il Governo Mondiale.

L’Esercito Rivoluzionario si trova ora maggiormente sotto i riflettori con la saga finale di One Piece. Non solo per la vicenda di Sabo, del quale non si hanno più notizie dopo la cancellazione totale del Regno di Lulusia, ma anche per Orso Bartholomew. A quanto pare Sabo è riuscito a salvarlo dal governo durante gli eventi del Reverie.

Si è scoperto, nei capitoli precedenti che Kuma è il padre di Jewelry Bonney. Quest’ultima si è recata sull’isola di Egg Head per incontrare Vegapunk e farla pagare a Vegapunk per quello che ha fatto con suo padre. Infatti Vegapunk ha trasformato suo padre in un cyborg.

Quando lo scienziato si mostra per la prima volta, Bonney si precipita verso di lui armata, ma non era stata perfezionata dallo scienziato Dunque l’effetto di questa si è ritorto contro Bonney.

Quello che sorprende è che a quanto pare lo stesso Kuma sembra in qualche modo reagire a sua figlia dall’altra parte del mondo. Al momento si trova sull’isola di Kamabakka insieme a Dragon.

Il resto dell’esercito cerca di convincerlo a smettere di muoversi poiché non dovrebbe più avere una volontà propria. Quindi sembra che qualcosa in lui lo stia spingendo a spostarsi. Potrebbe trattarsi del Governo Mondiale, che l’ha usato come arma, ma potrebbe sorprendentemente essere Bonney.

Fonte – Comicbook