Tra le uscite Marvel targate Panini del 24 novembre 2022 troviamo Amazing Spider-Man 7, che propone lo storico numero #900 della serie originale, oltre al primo volume del nuovo corso di New Mutants, il Marvel Masterworks di Hulk che ristampa la prima, storica apparizione di Wolverine e quello di Capitan America con l’esordio di Falcon.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 24 novembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Amazing Spider-man 7

Spider-Man 807

7,90 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #6

CONTIENE IL NUMERO 900 DI AMAZING SPIDER-MAN

It’s the Sinister Six like you’ve never seen them before in @zebwells and Ed McGuinness’ ‘Amazing Spider-Man’ #900, on sale this June! 🕸️: https://t.co/EAX4cVV17b pic.twitter.com/xsJrtLlEUX

— Spider-Man (@SpiderMan) March 8, 2022