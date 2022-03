Amazing Spider-Man: i primi dettagli sul #900!

Dopo l’operazione “Beyond”, attualmente in corso d’opera anche in Italia, la serie Amazing Spider-Man finirà stabilmente nelle mani dello scrittore Zeb Wells, che col sesto capitolo di questa sua nuova gestione ragnesca avrà modo di celebrare il novecentesimo episodio della collana lanciata nel 1963 dai compianti Stan Lee & Steve Ditko.

A disegnare l’albo giant-size Amazing Spider-Man #6 (#900 secondo la numerazione Legacy) non troveremo il regular artist John Romita Jr., che ha comunque firmato la copertina principale presente in basso, bensì la superstar Ed McGuinness (Avengers), per la primissima volta alle prese con la testata ammiraglia del ragnetto di casa Marvel.

In seguito agli accadimenti del primo arco narrativo del nuovo rilancio di Amazing che ha visto l’alter ego di Peter Parker fronteggiare lo spietato signore del crimine Lapide, il Tessiragnatele verrà duramente messo alla prova.

La sua nuova sfida consisterà nel combattere il Sinistro Adattoide, una variante della popolare nemesi robotica degli Avengers costruita dall’A.I.M. che combinerà i superpoteri di ogni singolo componente dei Sinistri Sei originali, vale a dire il Dottor Octopus, l’Avvoltoio, Mysterio, l’Uomo Sabbia, Kraven il Cacciatore ed Electro.

Il cosiddetto Sinistro Adattoide farà il suo esordio proprio su quelle pagine. Ancora ignota l’identità del suo creatore, che per fabbricarlo ha dovuto rapire tutti i membri del famoso sestetto del male.

Dichiara Zeb Wells nel comunicato ufficiale del sito Marvel: “Non c’è niente che amo di più di un’uscita d’anniversario di Spider-Man giant-size, e sto tirando fuori tutto quello che — ah, ma a chi importa quel che penso. ED MCGUINNESS disegnerà una storia del ragno sovrapaginata. Chi mai non vorrà dargli un’occhiata???”

L’editor ragnesco Nick Lowe, invece, ha fin da subito messo in chiaro l’ambiziosità della storia, affermando: “Zeb e Ed stanno cercando di compiere l’impossibile — eguagliare l’Amazing Spider-Man #1 di Lee & Ditko! E non è l’unico asso nella manica di questo numero novecento — ci saranno anche alcuni momenti shock che vi faranno chiedere ‘A CHE COSA STAVANO PENSANDO?!?!'”

Amazing Spider-Man #900 uscirà oltreoceano nel mese di agosto, proprio quando ricorreranno i sessanta anni editoriali di Spider-Man, creato nel 1962 da Stan Lee e Steve Ditko per il quindicesimo numero della collana antologica Amazing Fantasy.

Le uscite d’anniversario dell’Uomo Ragno sono sempre state occasioni di grandi festeggiamenti: il #100 di Stan Lee e Gil Kane, ad esempio, inaugurò la celebre saga delle quattro braccia aggiuntive che ha anche ispirato la serie animata di Spider-Man degli anni Novanta (e non solo).

Il #200 (di Marv Wolfman, Stan Lee e Keith Pollard) e il #300 (di David Michelinie e Todd McFarlane), invece, videro rispettivamente la morte per infarto dell’assassino di zio Ben e l’esordio dell’ex reporter Eddie Brock, unitosi al simbionte alieno per formare il vendicativo Venom.

Nel pieno della saga del clone, Amazing Spider-Man #400 (di J.M. DeMatteis e Mark Bagley) narrò la tragica morte della zia May, smentita molti albi più in là e spiegata come un’intera messa in scena architettata da un resuscitato Norman Osborn.

Passando a tempi decisamente più recenti, il #500 (di J. Michael Straczynski, John Romita Jr. e John Romita Sr.) vide il protagonista rivivere attraverso la magia del Dottor Strange i momenti più cruciali che hanno carattetizzato la sua carriera da supereroe, mentre il #600 (di Dan Slott e John Romita Jr.) ci invitò al matrimonio di zia May e Jay Jameson, il padre di JJJ del Daily Bugle, ai tempi sindaco di New York.

Slott ha sceneggiato anche il #700 (di Dan Slott e Humberto Ramos), con la prima apparizione ufficiale del Dottor Octopus come Superior Spider-Man, e il #800 (di Dan Slott, Nick Bradshaw, Stuart Immonen, Giuseppe Camuncoli e altri ancora), dove è andata in scena la drammatica morte dell’Agente Anti-Venom Flash Thompson, deceduto nel corso di una battaglia tra Spider-Man e Norman Osborn, divenuto il Red Goblin dopo essersi legato al simbionte Carnage.

