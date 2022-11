Dragon Ball Super ha finalmente diffuso nuove informazioni per quanto riguarda il nuovo arco narrativo del manga, e dobbiamo dire che sono davvero interessanti. Abbiamo appreso la presenza di Trunks e Goten, presentati anche in una nuova veste creata appositamente per l’occasione.

Recentemente il sito ufficiale del franchise ha anche confermato la data di uscita ufficiale riguardante il ritorno del manga su Shonen Jump, confermata attualmente per il 21 dicembre del 2022, quindi verso la fine dell’anno ci sarà un nuovo inizio per Goku e compagnia. Il lettori saranno sicuramente contenti di questo regalo.

Ovviamente è stata anche condivisa una prima immagine del nuovo arco narrativo intitolato “SuperHero”, proprio come il sottotitolo del film uscito la scorsa estate e a settembre nelle sale italiane. Il Tweet arriva per gentile concessione di DBSChronicles:

"The first illustration of Goten & Trunks in their superhero-style outfits! The mischievous duo of the half-Saiyans become heroes who protect the peace of the city…?"

Chapter 88 drops on December 20. pic.twitter.com/FHEZEv4ipO

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) November 20, 2022