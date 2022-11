Tra le uscite manga Star Comics del 23 novembre 2022 si segnala l’esordio di Finché Morte Non Ci Separi, oltre al secondo Official Character Book di Demon Slayer e alle nuove uscire di Sanpei Il Ragazzo Pescatore Tribute Edition e Rurouni Perfect Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 23 novembre 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche l’annuncio rilasciato a proposito di Dragon Quest – The Adventure of Dai.

Le uscite manga Star Comics del 23 novembre 2022

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY n. 3

di CHO HEIWA BUSTERS , Yaeko Ninagawa

€ 5,90

Aoi vuole che il rapporto tra Akane e Shinnosuke torni a essere quello di prima, ma al contempo si accorge di essersi innamorata di Shinno, pur essendo consapevole che il loro è un amore impossibile… Forse è proprio per questo che non riesce a tollerare lo Shinnosuke trasandato e inaffidabile di oggi, e si sfoga con Akane dicendole involontariamente di non voler diventare come lei… Come si evolveranno i sentimenti di queste due sorelle, tanto lontane anagraficamente quanto affiatate?

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 1

GHOST n.204

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

Il trentenne Arata Natsume lavora nei servizi sociali per l’infanzia, ed è un single incallito e assolutamente allergico anche solo alla parola matrimonio. Un giorno Takuto, uno dei ragazzi da lui seguiti, gli fa una particolare richiesta… vuole che vada a incontrare al posto suo la persona condannata a morte che ha ucciso il padre. Il nome della persona in questione è Shinju Shinagawa. Intravvedendo il pericolo della fascinazione del male, e volendone tenere il ragazzino a distanza, Arata decide di andare al centro di detenzione di Tokyo per fare visita al serial killer ventunenne noto anche con l’inquietante soprannome di “Shinagawa Pierrot”, salvo poi scoprire che…

Un thriller psicologico originale, appassionante e decisamente fuori dagli schemi firmato dal maestro Taro Nogizaka.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN n. 10

AMICI n.294

di Keiko Iwashita

€ 5,50

LA COMMEDIA SENTIMENTALE SHOJO PIÙ ATTESA ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA!

Finalmente i sentimenti di Miiko per Matsunaga-san sono corrisposti! Anche se lui le dice che potranno iniziare a frequentarsi solo dopo il diploma, Miiko si sente tranquilla perché sa quanto il giovane tenga a lei. Nel frattempo, Matsunaga-san decide di lasciare la share house per dedicarsi a un importante lavoro che gli è stato assegnato. Il trasferimento è previsto subito dopo la festa d’addio, ma il designer si presenta da Miiko e…?!

MASHLE n. 8

TARGET n.125

di Hajime Komoto

€ 4,50

Innocent Zero è entrato in scena e vuole portare Mash via con sé! Mentre Wahlberg lo affronta, per dargli man forte Mash e i suoi compagni cercano di neutralizzare gli altri nemici, ma Dot e Lance cadono vittime di una magia e si ritrovano trasformati in neonati…! Nel frattempo Wahlberg affronta Adam, il suo vecchio maestro, con il quale finisce per combattere in nome del futuro delle persone sprovviste di talenti magici. Bisogna infliggere una sonora sconfitta al potente nemico e tirare fuori dai guai la scuola di magia…!

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 5

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Lo scontro tra Kenshin e Raijuta Isurugi, il maestro di spada di Yutaro, per decidere le sorti dell’arte della spada nell’era Meiji si fa inevitabile e a pagarne le conseguenze più gravi sarà proprio il giovane allievo. Anche Sanosuke, che nel frattempo ritrova un suo vecchio compagno assetato di vendetta, si espone a un grave pericolo. Intanto Kenshin comincia a fare strani sogni popolati da “lupi” del passato…

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 3

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Per Sanpei l’estate porta con sé un dolce profumo di anguria ed è anche la stagione della pesca degli ayu. Il nostro ragazzo cerca di vivere a pieno gli affascinanti cambiamenti della natura in questo periodo dell’anno, ma è anche molto impegnato. Deve infatti aiutare la sua amica Yuri ad addestrarsi per un importante torneo di pesca che Sanpei stesso aspettava da tanto tempo. Non tutto però va come previsto, un avvenimento mette a rischio gli allenamenti dei due amici… Riuscirà Yuri a dare il meglio di sé senza l’aiuto di Sanpei?!

SOLO LEVELING n. 10

MANHWA n.86

di Chugong , DUBU(REDICE STUDIO)

€ 8,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Nelle profondità del dungeon Jinwoo deve affrontare un nuovo nemico, lo sciamano degli Alti Orchi. Consapevole delle sue capacità, l’hunter si getta nella battaglia, forte del potere delle sue ombre e convinto di poter battere il temibile Kargalgan. Riusciranno Jinwoo, Igris, Tank e Iron ad avere la meglio sul potente avversario?

SWEET HOME n. 3

di Carnby Kim , Youngchan Hwang

€ 12,90

Hyeonsu affronta da solo un mostro muscoloso per difendere i bambini, ma senza molto successo. Riuscito comunque a salvarsi grazie all’intervento di Yun Jisu e Jeong Jaeheon, cerca di convincere i due a tornare indietro dai bambini bloccati sulle scale di emergenza, ma scopre che Yun Jisu è al corrente della sua infezione. Hyeonsu ha un disperato bisogno del loro aiuto per fronteggiare quelle spaventose creature. Riuscirà la sincerità del nostro eroe a persuaderli?

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 5

STAR COLLECTION n.33

di Nakaba Suzuki

€ 25,80

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile.

Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 25-30.

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 5

BOX VUOTO

COFANETTO n.5

di Nakaba Suzuki

€ 3,50

Box vuoto per contenere “The Seven Deadly Sins” voll. 25-30.

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET NEW EDITION n. 5

TURN OVER n.264

di Mika Yamamori

€ 5,50

Le vacanze estive sono iniziate e Fumi parte per Kyoto insieme ad Akatsuki e al suo redattore Kaneishi. Durante il viaggio, quando il maestro sta per scoprire i suoi sentimenti, Fumi mente e gli dice di essere innamorata di qualcun altro. Da quel momento, Akatsuki sembra sempre irritato e di pessimo umore. Allora Kaneishi invita entrambi a una festa tradizionale, per poi lasciarli da soli un attimo prima dell’inizio dei fuochi d’artificio. La folla che li circonda li spinge, le loro mani si sfiorano, Akatsuki afferra quella di Fumi e lei, non riuscendo più a tenere a freno le sue emozioni, gli rivela ciò che prova per lui, ma…

TV ANIME DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL CHARACTERS BOOK n. 2

di Koyoharu Gotouge

€ 6,90

Per i tantissimi appassionati di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, è in arrivo il secondo fan book ufficiale dell’anime televisivo delle avventure di Tanjiro e compagni. Un volume imperdibile, con pagine sia a colori che in bianco e nero, che vi permetterà di approfondire la conoscenza dei vostri personaggi preferiti attraverso una ricca messe di curiosità, schede, interviste, gallery e altri preziosi contributi tutti da scoprire. All’interno ci sarà un test con cui potrete scoprire che tipo di spadaccino della Squadra Ammazza Demoni sareste! E in allegato troverete anche dei simpatici sticker e un fantastico e coloratissimo mini-poster.