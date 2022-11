Star Comics sospende momentaneamente la pubblicazione di Dragon Quest – The Adventure of Dai

Star Comics ha riportato direttamente sulla propria pagina facebook ufficiale la pubblicazione di Dragon Quest – The Adventure of Dai sarà momentaneamente sospesa.

Questa pausa improvvisa non dipende però dalla casa editrice italiana. Star Comics infatti ci tiene a chiarire che questa decisione è legata a cause tecniche e riguarda diversi paesi in cui la serie è licenziata.

Si tratta dunque di una situazione momentanea, in quanto Star Comics stessa conferma che ha intenzione di proseguire con la pubblicazione non appena sarà possibile. Al momento il lavoro più importante che stanno conducendo vede tutte le parti coinvolte già attive per poter sbloccare la situazione.

In questo momento preciso non c’è una data o un periodo di uscita che aiuti i lettori a capire quando potranno tornare ad acquistare Dragon Quest – The Adventure of Dai in fumetteria. Tuttavia il grande auspicio è quello di poter rivedere le uscite quanto prima nel corso del 2023.