Nel mondo dei manga Shonen sono moltissimi i personaggi che hanno lasciato il segno nei cuori degli appassionati e ognuno di questo è caratterizzato da peculiarità ben precise. I più famosi come ad esempio Naruto, Rufy e Goku sono ricordati non solo per la loro strordinaria forza fisica ma anche per il loro insaziabile appetito. Proprio come loro, ci sono anche altri personaggi che invece sono caratterizzati da caratteristiche ancora più insolite come ad esempio quella di essere immuni a qualsiasi danno.

Sono quei personaggi che sarebbe meglio avere come alleati piuttosto che come nemici e ne sono davvero molti. Inoltre scandiscono le vicende in un certo modo soprattutto per quanto riguarda gli scontri fisici. Possono rendere lo scontro molto lungo o addirittura infinito quindi la bravura dei mangaka sta nel rendere il tutto sempre interessante e mai noioso o reiterato.

In questa discussione dunque l’obiettivo sarà quello di individuare e analizzare i 7 personaggi Shonen immuni a qualsiasi danno. I personaggi che saranno presi in considerazione saranno quelli più popolari in modo da rendere la discussione accessibile anche a un pubblico meno esperto.

I 7 personaggi Shonen immuni a qualsiasi danno

7) BARTOLOMEO

Bartolomeo rientra in questa lista in quanto ha mangiato il frutto del diavolo Barri Barri di tipo Paramisha. Questo gli permette di creare delle barriere difensive attorno a sé. Le barriere sono talmente resistenti da poter fermare attacchi di individui potenti come Hack e Bellamy, danneggiando a loro volta i nemici. Basti pensare che nessun attacco è stato abbastanza potente da poter scalfire la barriera, nemmeno la gabbia per uccelli di Do Flamingo.

6) ZEREF DRAGNEEL

Zeref Dragneel è il principale antagonista della serie Fairy Tail e fratello maggiore di Natsu ed il padre di August. Era considerato il mago più forte e malvagio di tutti i tempi, che possiede una Magia estremamente pericolosa e potente. Infatti lo si può considerare immortale in quanto non ha bisogno di cibo per sopravvivere, non muore in caso di decapitazione, può rigenerarsi, La sua immortalità però dipende dalla sua maledizione. Per di più ha la capacità di gestire il tempo. Infatti in questo modo può riavvolgerlo per curarsi le ferite.

5) ELDER TOGURO

In questa lista non poteva mancare Elder Toguro, un importante antagonista durante il Torneo Oscuro e il Capitolo delle Saghe Oscure di Hunter x Hunter. Toguro ha l’abilità incredibile di manipolare l’anatomia e la fisiologia del suo corpo. Di solito allunga le dita, che possono essere usate per afferrare o pugnalare il suo avversario. Dunque il suo stesso corpo è un’arma letale per gli avversari. Un’abilità correlata alla sua possibilità di cambiare e manipolare il proprio corpo mutaforma è quella che gli permetti di rigenerarsi così rapidamente da poterlo considerare essenzialmente immortale. In origine, Toguro poteva ricreare solo parti del corpo meno importanti come i muscoli e il tessuto cutaneo. Tuttavia gli bastava rigenerarsi anche se una piccolissima parte del corpo fosse sopravvissuta.

4) HYAKKIMARU

Si tratta del protagonista principale di Dororo, del leggendario Osamu Tezuka. Questo personaggio ha sofferto tantissimo da quando è nato per via della sete di potere di suo padre. Quest’ultimo infatti, per salvare il villaggio dalla siccità, sigla un patto con 48 demoni. Questi si impossessano di tutte le parti del corpo di Hyakkimaru, dato in offerta ai demoni. Il bambino dunque nasce senza nome, malformato, senza arti e senza lineamenti del viso o organi interni. Il bambino è stato lasciato alla deriva nel fiume e successivamente è stato trovato e allevato dal dottor Jukai che ha fornito al bambino muto protesi comprese lame speciali innestate nelle sue braccia di argilla dura. Queste saranno la sua arma per uccidere entità soprannaturali e riconquistare il suo vero corpo umano. Questo è il suo obiettivo di vita e se è sopravvissuto senza parti del corpo, non c’è niente e nessuno che possa metterlo in pericolo.

3) MAJIN BU

Si tratta di uno dei nemici principali di Dragon Ball e soprattutto del personaggio più temibile e pericoloso. La principale peculiarità di Majin Bu è la sua straordinaria capacità di rigenerazione. Sicuramente è la più avanzata mai vista, dato che riesce a sopravvivere all’esplosione di Vegeta, il quale eroicamente decide di sacrificare la sua vita e il suo corpo per salvare la Terra dalla minaccia rosa. Nonostante l’esplosione sia stata molto potente, il villain riesce a sopravvivere. Dunque questo rende Majin Bu immune a ogni attacco e solo uno davvero devastante in grado di polverizzarlo completamente potrebbe impedirgli di rigenerarsi e dunque di morire.

2) HIDAN

Questa lista non poteva non riportare Hidan, un componente dell’organizzazione Alba (Akatsuki). Durante le sue missioni di recupero delle forze portanti era accompagnato sempre da Kakuzu, anch’esso considerato immortale per via dei suoi cinque cuori. Tuttavia questi sono distruttibili e se distrutti portano alla morte. Per Hidan non è così, in quanto davvero immortale senza punti deboli. Anche se decapitato, continua a vivere e a parlare. Era quello che sperava Asuma durante il primo incontro contro Hidan, ma sfortunatamente non basta. Inoltre se si cade nella sua maledizione, può trasferire i danni che si autoinfligge direttamente nel corpo della vittima e se colpisce i punti vitali, è morte certa. Shikamaru riesce a batterlo, ma solo perché progetta una fossa molto profonda.

1) BAN

Ban fa parte dei sette peccati capitali ed è il peccato d’avarizia. La sua caratteristica principale è quella di rigenerarsi costantemente in quanto immortale dopo aver bevuto dalla Fonte della giovinezza. Questa acqua miracolosa gli ha permesso di diventare immortale e ha ottenuto capacità rigenerative eccezionali. L’immortalità di Ban gli permette di guarire da qualsiasi ferita, non importa quanto essa sia massiccia o fatale. Inoltre, l’immortalità di Ban sembra anche renderlo immune agli effetti di veleni e affaticamento; tutti questi tratti gli hanno valso il soprannome di “Ban il non morto”.