I manga presenti sulla faccia della terra sono quasi infiniti e la loro serializzazione è spesso longeva e dura anni e anni, proprio come accade con One Piece. Oggi tramite un nuovo sondaggio possiamo constatare quali sono i fumetti giapponesi che il pubblico accantona maggiormente, e tra questi è presente ovviamente anche l’opera di Oda.

Diciamo “ovviamente” non perché sia noiosa seguirla ma semplicemente essendo pubblicata da ormai 25 anni sempre più pubblico si approccia alla storia in questione, dovendo recuperare spesso oltre 1000 capitoli, o altrettanti episodi.

Tramite il Tweet di @somoskudasai apprendiamo che tramite un nuovo sondaggio del portale giapponese “All About News”, il pubblico intorno ai manga e anime accantona maggiormente sia One Piece, come accennato, sia Attack on Titan, lasciando anche spazio a Jujutsu Kaisen.

Tra le cause maggiori troviamo le trame stagnanti e sempre la stessa modalità di narrazione, che possiamo capire per un pubblico più navigato può risultare una cosa veramente pesante, specie se consideriamo che queste storie durano da anni e anni e spesso pescano troppo dalle storie precedenti, trovando veramente poco di nuovo.

Quali sono i manga che il pubblico lascia maggiormente in sospeso?

“Secondo un sondaggio condotto dal portale All About News, “One Piece”, “Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)” e “Jujutsu Kaisen” sono tra i manga più “abbandonati” dai lettori giapponesi. Sono state discusse molte ragione, ma la principale riguarda le trame stagnanti.”

Il post è chiarissimo e non occorre approfondire oltre per quanto riguarda la questione. Per quanto One Piece possa svelare e mostrare al pubblico dei colpi di scena e alcuni segreti davvero eccezionali, non possiamo negare che la “crosta” del manga sia sempre la stessa, e ogni nuova saga segue sempre uno schema preciso.

Questo non è screditare la qualità totale della storia ma allo stesso tempo è comunque considerato un difetto, specie per chi ha poco tempo per seguire e recuperare determinate storie. Nella vita esiste il lavoro, le attività secondarie, i vari imprevisti della vita e quindi accantonare storie del genere di certo è molto semplice, specie se lo schema seguito è sempre identico.

Fonte Twitter – All About News