JoJo: il nuovo manga si concentrerà sui villain di Vento Aureo

Le bizzarre avventure di JoJo racconta da sempre le vicende della famiglia Joestar. Il celebre mangaka, Hirohiko Araki, sta attualmente lavorando a un nuovo manga e recentemente sono state pubblicate diverse storie spin-off incentrate sui personaggi secondari di JoJo.

Oggi riportiamo che i riflettori saranno presto puntati su due villain di Vento Aureo in uno speciale invernale di JoJo. Parliamo della quinta parte del manga ambientata in Italia, incentrata sulle avventure di Giorno Giovanna. Questo personaggio è dotato di poteri Stand, che cerca di detronizzare il boss di un’organizzazione mafiosa di nome Passione.

Squalo e Tizano sono apparsi per la prima volta nella seconda parte di Vento Aureo, lavorando per Diavolo e la mafia Passione. Il tentativo è quello di impedire al figlio di Dio Brando di superare l’organizzazione criminale e impostarla su un percorso molto più altruistico.

I due detentori di Stand possono o meno essere una coppia, ma sono sicuramente vicini. Entrambi i villain sono disposti a sacrificarsi per il loro partner. Gli stand che usano sono rispettivamente Clash e Talking Head. Il primo appare come una creatura simile a uno squalo che può attaccare da qualsiasi specchio d’acqua e il secondo sostituisce effettivamente la lingua di qualcuno con una creatura bizzarra che può impedire al suo bersaglio di rivelare cosa sta accadendo.

Nella prossima rivista in arrivo in Giappone, JoJo Magazine Winter 2022, il racconto incentrato su questa coppia di Vento Aureo sarà intitolato “The Witness For The Gang” (“Il testimone per la Gang“). Sarà scritto dall’autore Keiji Ando, che ha già scritto storie per Kaiju No 8 e Sakuna.

La rivista conterrà anche una continuazione della storia di Lisa Lisa, l’utilizzatrice di Harmon che ha aiutato Joseph Joestar a sconfiggere il vampiro Kars durante gli eventi di Battle Tendency. Nella pubblicazione saranno inclusi anche alcune curiosità legate al metodo lavorativo di Hirohiko Araki nella realizzazione dei manga.

Saranno disponibili anche nuove informazioni sugli episodi finali di Stone Ocean e sull’imminente terza stagione dell’adattamento live-action di Così parlò Kishibe Rohan.

Fonte – Comicbook