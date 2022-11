Tra le uscite targate Panini Comics del 17 novembre 2022 troviamo la raccolta in volume delle prime storiche storie della Cyberforce di Marc Silvestri, oltre alla terza graphic novel di Reckless di Ed Brubaker e Sean Phillips e la conclusione della raccolta delle strisce quotidiane di Star Wars.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 17 novembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Le uscite Panini Comics del 17 novembre 2022

Night-Man 3

Il Mondo di Rat-Man 15

3,50 €

Quando il Signore del Terrore ha paura, due domande bisogna che se le faccia.

La prima, “che gusto di gelato preferisci”, va via liscia.

Ma la seconda è più difficile: “Sei innamorato, Night-Man?”.

Ecco, alla seconda domanda non si sa mai cosa rispondere.

Soprattutto se si è innamorati.

Star Wars: L’Alta Repubblica 19

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Trail of Shadows (2021) #2

Il Maestro Jedi Emerick Caphtor viene richiamato a Coruscant dalla Cancelliera Soh perché lavori con l’investigatrice privata Sian Holt.

Insieme, dovranno infiltrarsi sotto copertura in uno dei più pericolosi pianeti della galassia…

(1/2)In stores today, Star Wars: The High Republic: Trail of Shadows #2! Here are my inked pages from the preview. Full preview here: https://t.co/wwl0vEMfkd pic.twitter.com/y14ZbCeZJG — Dave Wachter (@DaveWachter) November 24, 2021

Reckless 3

Distruggi i mostri

19,00 €

Contiene: Reckless: Destroy All Monsters

È il 1988 ed Ethan Reckless è stato ingaggiato per quello che sembra un caso semplice: scoprire tutti i segreti di un immobiliarista di Los Angeles.

Ma quella che inizialmente sembra un’indagine nella vita di uno sconosciuto, presto si trasforma in qualcosa di molto più pericoloso, ed Ethan dovrà rischiare tutto ciò che gli è caro per venirne a capo.

I maestri del crimine Ed Brubaker e Sean Phillips firmano la terza, imperdibile graphic novel con protagonista Reckless!

Star Wars: L’Alta Repubblica 3

Fine di un Jedi

24,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2021) #11/15, Star Wars: The High Republic – Eye of the Storm (2022) #1/2

La conclusione della serie a fumetti di Star Wars campione di vendite negli Stati Uniti e in Italia!

I Nihil hanno scatenato una nuova e terribile arma contro i Jedi capace di recare terrore anche nel cuore dei Cavalieri più impavidi.

Toccherà allo sceriffo Avar Kriss vedersela con la Smovi Tempesta Lourna Dee.

Ma Stellan Gios e il Consiglio dei Jedi saranno d’accordo con i suoi metodi?

Tutto questo mentre Keeve Trennis deve lottare con la malattia che ha colpito il suo ex maestro, Sskeer, e provare a salvare il Faro Starlight dall’attacco vigliacco di Marchion Ro.

Star Wars: Le Strisce Quotidiane Classiche 3

43,00 €

Contiene: Star Wars Newspaper Comics vol. 3

Si conclude l’edizione integrale e restaurata delle strisce di Star Wars!

In questo terzo volume, le strisce originariamente pubblicate dal luglio 1982 al marzo 1984.

Nove storie complete sceneggiate da Archie Goodwin e illustrate da Al Williamson.

Un volume di pregio, colmo di approfondimenti e materiale completamente inedito in Italia!

Il Viaggio Straordinario 3

Avventura tra i Ghiacci

24,00 €

Contiene: Le Voyage Extraordinaire voll. 7/9

Gran Bretagna, 1927. Sullo sfondo della Prima guerra mondiale, Noémie ed Émilien sono finalmente giunti alla resa dei conti con il misterioso Terzo Asse, ritenuto responsabile della scomparsa dei loro genitori.

Ma la partita è tutta da giocare, e i due ragazzi proseguono nel loro viaggio straordinario in giro per il mondo.

Una nuova avventura che non mancherà di mettere alla prova la loro intraprendenza e le loro capacità non comuni, in quello che è già diventato un classico della letteratura a fumetti steampunk.

The Complete Cyberforce

70,00 €

Contiene: Cyberforce (1992) #1/4, Cyberforce (1993) #0/13, Image (1990) #0 (I), Cyberforce Origins: Cyblade (1995) #1, Cyberforce Origins: Stryker (1995) #1, WildC.A.T.S: Covert Actions Teams (1992) #4, #6/7

1992: la fondazione della Image Comics e di Cyberforce! Scoprite o riscoprite qui le origini del più celebre team della Top Cow, l’etichetta di Marc Silvestri, amatissimo artista di Uncanny X-Men e Conan the Barbarian!

All’interno, le prime storie del supergruppo di mutanti Image – compreso il crossover con i WildC.A.T.s disegnati da Jim Lee – con sceneggiature a cura di Chris Claremont!

Una gemma degli anni 90 per la prima volta in un unico, lussuoso volume!

Star Wars Romanzi: Fratelli

23,00 €

Contiene: Star Wars: Brotherhood

Il legame fra un Maestro Jedi e il suo Padawan per certi versi è più forte e indissolubile di uno di sangue. ObiWan Kenobi e Anakin Skywalker devono affrontare le conseguenze di un attentato che minaccia di mettere fine alla neutralità di Cato Neimoidia e di far finire questo mondo nelle mani dei Separatisti.

Quello che era un rapporto fra maestro e apprendista deve velocemente mutare se i due vogliono sventare una guerra, specialmente con la mano oscura di Asajj Ventress che si staglia sul pianeta…