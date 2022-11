Star Comics annuncia il primo manga per il Free Comic Book Day

La casa editrice italiana, Star Comics, ha annunciato direttamente sulla sua pagina facebook i primi manga per il Free Comic Book Day. Tutti coloro che sono interessati avranno la possibilità di esplorare gratuitamente le novità.

Oggi riportiamo che tra i titoli Star Comics coinvolti in questa iniziativa c’è la nuova serie evento Tokyo Aliens della rivista “G-Fantasy”. Il primo volume di questo manga fantascientifico sarà disponibile dal 21 dicembre. Tuttavia tutti gli appassionati potranno dare un primo sguardo alle prime pagine a partire dall’1 dicembre.

Il prezzo del primo volume sarà di 5,90€. Tokyo Aliens è una serie manga giapponese scritta e illustrata da Naoe, che ha debuttato nel 2020. La data di pubblicazione italiana è prevista il 21 dicembre ma coloro che sono interessati possono aggiungere il manga alla lista dei desideri seguendo questo link . In alternativa lo si può preordinare su amazon cliccando qui

Le vicende di Tokyo Aliens si concentrano sul protagonista principale, Akira Gunji. Si tratta di un aspirante poliziotto il cui obiettivo è quello di seguire le orme di suo padre, morto quando lui era ancora un bambino. Un giorno però, il ragazzo si ritrova coinvolto in un incontro ravvicinato con un’aliena. In questa situazione viene a sapere che un suo compagno di scuola appartiene ad una divisione speciale della polizia, incaricata di dare la caccia alle creature extraterrestri che infrangono la legge. Akira scoprirà quindi che la realtà in cui vive quotidianamente è molto diversa da come appare in superficie.

Il Free Comic Book Day è un evento importante per tutti gli appassionati. Infatti si tratta di una giornate dedicata ai fumetti e ai manga completamente gratuita per tutti.

L’evento, avrà una durata di un mese intero e Star Comics con questo annuncio conferma la sua presenza a questo evento. Ci saranno anche altre case editrici italiane come Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Bao Publishing e saldaPress. Gli albi speciale saranno 13 e saranno disponibili gratuitamente fino ad esaurimento scorte nelle fumetterie che parteciperanno al Free Comic Book Day.

Le novità non finiranno qui dunque continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sull’evento.

