One Piece 1066 è stato un capitolo decisivo e oltre la rivelazione del volto e dell’identità del vero Vegapunk Oda ha mostrato anche alcune novità per quanto riguarda la distruzione di Ohara, la città devastata dal Governo dove sopravvisse solamente Nico Robin.

La suddetta è stata cancellata dalla Mappa e la sola speranza per recuperare tutto è la stessa Nico Robin, uno dei membri più importanti della ciurma di Luffy. “Vegapunk 01” racconta ai Mugiwara l’origine dell’isola di Egghead e la sua natura appartenente al passato, anche se esteticamente sembra futuristica.

Insieme a questo il Dr. parla anche di Ohara e del motivo per cui è stata distrutta dal Governo, dato che quest’ultima aveva scoperto i segreti di un misterioso regno. Visto che queste informazioni non dovevano essere diffuse il Governo ha deciso di radere al suolo la città, che come sapete ha “risparmiato” solamente Robin.

L’antico regno è un tassello importante per quanto riguarda l’evoluzione e lo sviluppo soprattutto tecnologico di tutti i paesi della Grand Line, ma allo stesso tempo questo vasto sviluppo tecnologico potrebbe piegare perfettamente chi attualmente comanda all’interno del mondo di One Piece.

Un Paese così sviluppato di certo può essere considerato una minaccia e visto che Ohara aveva scoperto molto su questo regno è stata definitivamente distrutta. Tutto questo, insieme ai misteri di questo regno sono stati etichettati come “Secolo Vuoto”, un periodo non ancora chiaro nonostante Oda stia seminando molti dettagli al riguardo.

One Piece 1066: rivelato il motivo della distruzione di Ohara (SPOILER)

Che Nico Robin è un tassello importante di One Piece è confermato da molto tempo ormai, ma allo stesso tempo non sappiamo ancora nulla di concreto al riguardo, se non quelle poche informazioni donate dall’autore nel corso degli anni. Tutto arriva da CB.

Questo capitolo non è solamente importante per la storia in generale ma anche per il personaggio di Nico Robin che oltre a essere al centro della saga scopre di avere in sospeso ancora molto con la sua vita, il suo passato, che al momento potrebbe donare un enorme mano a un futuro incerto e colmo di mistero.

Cosa nasconde il “Secolo Vuoto”?

Fonte Comic Book