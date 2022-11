Dragon Ball: l’annuncio del nuovo anime non avrà a che fare con Super

Dragon Ball non ha un nuovo anime da qualche anno ormai, e se non consideriamo il lungometraggio la serie animata è assente dai piccoli schermi da un bel po di tempo.

Nelle scorse settimane abbiamo letto di alcuni rumour a proposito di un nuovo prodotto a cadenza settimanale, ma il tutto era completamente all’oscuro. Allo stesso tempo, nonostante il tutto sia rimasto immutato possiamo leggere un nuovo Tweet al riguardo, che accenna ulteriori dettagli su questo nuovo progetto.

Trattandosi di un prodotto animato appunto, il pubblico aveva ipotizzato a una seconda stagione di Dragon Ball Super ovviamente, visto che come accennato la medesima manca da molto negli schermi del pubblico appassionato. Stando allo stesso insider della volta scorsa però, capiamo che sostanzialmente non sarà così.

Discutendo dei nuovi aggiornamenti infatti carpiamo che sostanzialmente potrebbe trattarsi di un web-anime e non di un sequel diretto di Dragon Ball Super come molti speravano.

Questo è quanto scritto dal Tweet presente in calce: “Un nuovo anime settimanale di Dragon Ball sarà annunciato tra circa un mese. Per quanto ne so, non si tratta di una continuazione diretta di DBS o di un adattamento del manga di DBS: è una cosa nuova.”

A new Dragon Ball weekly anime will be announced roughly a month from now. To the best of my knowledge, this is not a direct continuation of DBS, or an adaption of the DBS manga – this is a new thing.

