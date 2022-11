Dragon Ball: un concept svela le nuove forme del Super Saiyan di livello 4

Dragon Ball ha appassionato tutti nel mondo soprattutto grazie alle varie trasformazioni in Super Saiyan dei valorosi guerrieri Saiyan. Una di queste, molto amata seppur caratterizzata da alcune controversie, è quella del Super Saiyan di livello 4.

Debutta con Goku e poi Vegeta in Dragon Ball GT ma non ha più avuto spazio successivamente. Infatti in Dragon Ball Super Goku e Vegeta hanno raggiunto livelli superiori con l’Ultra Istinto e l’Ultra Ego.

Invece Super Dragon Ball Heroes ha introdotto nuovamente questa trasformazione. Per di più ora sembra che ci siano alcuni aggiornamente legati proprio al Super Saiyan 4.

Infatti nell’ultima rivista di Weekly Shonen Jump, sono state condivise nuove forme di Super Saiyan 4 per Beat e Note. Questi sono i protagonisti di questa serie spin-off relativa ai giochi arcade, e sembra che abbiano raggiunto molte più trasformazioni del Super Saiyan di quarto livello rispetto a Goku e Vegeta.

L’aggiornamento arriva da un utente di Reddit e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il Super Saiyan 4 ha debuttato per la prima volta durante il “Baby Arc” di Dragon Ball GT. Il primo a raggiungere questo stadio è Son Goku, e ci riesce dopo aver preso coscienza dello Oozaru Dorato grazie alla nipotina Pan. In questa forma, Son Goku ha una potenza superiore a Super Baby Vegeta di livello 2, i cui attacchi non hanno alcun effetto sul Saiyan.

Sebbene Son Goku fosse stato trasformato in un bambino in quel momento grazie a un desiderio espresso da Pilaf, riesce a sbloccare questa nuova trasformazione la cui chiave è proprio la coda. Grazie al Super Saiyan 4, Goku riesce a tornare temporaneamente un adulto.

Per Vegeta il raggiungimento di questa trasformazione non è accaduto tramite un processo naturale. Infatti è grazie a Bulma che diventa un Super Saiyan di quarto livello. Il generatore di onde Bluets di sua moglie sostituisce la luna piena, proiettando le onde su Vegeta. Queste gli fanno ricrescere subito la coda e subito dopo si trasforma in Oozaru, per finire col Super Saiyan 4.

Fonte – Comicbook