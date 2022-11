Fullmetal Alchemist: Brotherhood è disponibile su Prime Video doppiato in italiano

Fullmetal Alchemist: Brotherhood è la miglior trasposizione animata del noto manga e attualmente è presente anche su Prime Video in versione doppiata. Quello che tutti aspettavano da tempo è finalmente arrivato, e dopo la versione sottotitolata anche le piattaforme streaming donano a chi di dovere una versione completamente in italiano.

Rammentiamo che questa è la versione di Studio BONES prodotto nel 2010 con 64 episodi totali, senza filler o aggiunte non esistenti nella storia originale. Il tutto rimane fedele al capolavoro manga e questa volta abbiamo il tutto con il doppiaggio in italiano.

Il noto manga di Hiromu Arakawa da come potete ricordare fu adattato inizialmente in versione animata con una storia completamente a parte, quindi inventata, e col passare del tempo questa versione non fu apprezzata molto dal pubblico.

Ovviamente chi si approcciava alla trasposizione anime si aspettava di vedere una fedeltà della storia originale e vedere come nel caso della prima stagione delle cose diverse e qualitativamente basse di certo non ha giovato al pubblico, e quindi si decise di produrre e pubblicare Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

La notizia e quindi anche la conferma ufficiale della notizia arriva direttamente dalla pagina Facebook di Dynit, che con felicità ha annunciato così la novità: “Fullmetal Alchemist: Brotherhood è su Amazon Prime Video, ora compreso anche dell’episodio finale, finalmente doppiato in italiano!”

“Finalmente doppiato in italiano”, le parole di contentezza arrivano anche dalla stessa Dynit, che finalmente riesce a portare al suo pubblico un prodotto completo e senza tagli, censure o sottotitoli.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood racconta le gesta dei fratelli Edward e Alphonse Elric due giovani alchimisti pronti a mettere in gioco la propria vita pur di raggiungere il loro complesso obiettivo.

I due nel corso degli anni sono diventati davvero iconici e la serie di cui abbiamo discusso è diventata un vero e proprio cult, senza dubbio. Infatti, nonostante la suddetta abbia ormai più di 10 anni raccoglie ed entra nel cuore delle nuove generazioni, nonostante queste ultime hanno tantissimi prodotti nuovi al loro cospetto.

Voi riguarderete questa serie? Attualmente la miglior trasposizione del manga di FMA.

