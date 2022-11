Hunter x Hunter ha nuovi aggiornamenti che riguardano proprio la serializzazione del manga. In un post pubblicato poco tempo fa Togashi ha confermato e aggiornato il pubblico sullo stato dei lavori, dichiarando di aver chiuso tutti i capitoli fino al 399.

Sicuramente è bellissimo ammirare queste pubblicazioni specie se consideriamo l’enorme stop subito dall’autore per ben quattro anni, una frazione di tempo considerevole anche per un mangaka.

I dolori alla schiena del sensei hanno influito sicuramente su questo stop e i ritmi degli autori di manga di certo non hanno aiutato questa condizione fisica, che hanno costretto l’autore di HXH a fermare tutto.

Successivamente all’annuncio poco dopo sono stati anche confermati dei nuovi assistenti che avrebbero aiutato alla prosecuzione di Hunter x Hunter, tornando in auge da qualche mese ormai.

Il post in questione, visionabile in calce, mostra un aggiornamento in giapponese ovviamente dei nuovi capitoli, con alcune frazioni di tavole disegnate da Togashi e la sua squadra:

Hunter x Hunter: Togashi ha completato i capitoli fino al 399

L’inchiostratura della tavola soprastante è completa e con essa vanno via definitivamente i lavori dei capitoli fino al 399, dando il via a una nuova tranche. Vedere tutta questa velocità nella realizzazione di HXH fa sicuramente sorridere e anche sperare, specie se consideriamo i trascorsi quattro anni.

Infatti nonostante le timide speranze il pubblico si era quasi arreso a un eventuale ritorno, e per questo ogni volta che ricevono un aggiornamento del genere i salti di gioia sono sempre assicurati.

Come se non bastasse questo ritorno dona anche una possibilità al ritorno animato di Hunter x Hunter, visto che con lo “sblocco” del manga Madhouse può continuare a lavorare con la produzione in questione, interrotta molti anni fa poco dopo la fine della saga delle Formichimere, a cui noi abbiamo anche dedicato uno speciale.

Attualmente la battaglia per la successione è in atto e dopo la dipartita di Netero il mondo degli Hunter si è completamente ribaltato, visto che un nuovo volto deve essere confermato come Presidente dell’Associazione. Voi chi vorreste vedere al posto di Netero? Diteci tranquillamente la vostra!

Fonte Twitter ufficiale di Togashi