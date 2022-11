Tra le uscite Planet Manga del 17 novembre 2022 troviamo l’esordio di Rooster Fighter, Aragane No Ko – Diamond In The Rough e di Berserk Deluxe Edition, oltre al pack che ripropone i primi tre volumi di Sakamoto Days (in uscita in contemporanea con il quarto).

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 17 novembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Le uscite Planet Manga del 17 novembre 2022

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 1

Collana Japan

5,20 €

UNO STRANO, SPLENDIDO LEGAME TRA MAESTRO E DISCEPOLO

Un ragazzino che vive in un villaggio sotterraneo e che non ha mai visto il cielo.

Un uomo bizzarro che gira per il mondo e che si sostiene grazie alla conoscenza della magia delle pietre, al centro di ogni attività umana.

Ecco come inizia un percorso comune…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Berserk Deluxe Edition 1

50,00 €

L’EDIZIONE DEFINITIVA IN DODICI LUSSUOSI VOLUMI CON COPERTINA IN SIMIL-PELLE DEL CUPO CAPOLAVORO DI KENTARO MIURA

Lo chiamano Guerriero Nero. Nessun Apostolo può sopravvivere al suo passaggio. Lui è Gatsu e combatterà fino alla morte per ottenere vendetta. In un lungo viaggio, il brutale Berserk si trasformerà in un eroe capace di sacrificare tutto per il bene della donna che ama.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Planet Manga (@panini_planetmanga)

Sakamoto Days 4

Generation Manga

5,20 €

LE “TRANQUILLE” GIORNATE DI UN EX SICARIO

Come si passa da un bisticcio fra dipendenti nel minimarket di famiglia a uno scontro sanguinoso con spietati killer in un laboratorio segreto?

Ordinaria quotidianità per Taro Sakamoto che, cosa non da poco, trova anche il tempo di riposarsi…

Sakamoto Days Pack

Contiene i volumi 1, 2 e 3

15,60 €

Hinowa ga crush! 7

5,50 €

UN NUOVO VIAGGIO

La caduta di Soukai ha spezzato molte vite e lasciato profonde ferite. Hinowa è chiamata a compiere una scelta importante per la salvezza di tutti.

Ha così inizio un viaggio che porrà le basi per la costruzione di un futuro di pace.

Shangri-La Frontier 5

Manga Top

5,20 €

IL DUELLO TRA SUNRAKU E WEZAEMON È SEMPRE PIÙ FRENETICO…

Al Kusoge Hunter basteranno i riflessi forgiati dai giochi più assurdi per garantirsi la sopravvivenza?

Nel frattempo, Oikattso e Arthur Pencilgon devono tener impegnato il potentissimo destriero del Guardiano della tomba…

Shangri-La Frontier 5

Expansion Pass

8,20 €

SHANGRI-LA FRONTIER 5 EXPANSION PASS VARIANT + BOOKLET SOLO IN BUNDLE!

Non vi basta la serie regolare?

Allora non perdete la Variant e il Booklet con la seconda parte di Drammaturgy Mysticism, racconto incentrato sulle spaventose indagini di un RPG Full Dive.

ATTENZIONE: Variant e Booklet sono disponibili solo in bundle e non sono vendibili separatamente.

Mushoku Tensei 14

Jobless Reincarnation

7,50 €

Duelli inaspettati, demoniaci visitatori, ragazze misteriose… non si può dire che la vita all’Accademia di Magia di Ranoa sia noiosa e ripetitiva!

Ora, però, Rudeus dovrà fare i conti con nuovi e vecchi nemici, il tutto cercando di risolvere l’enigma del disastroso teletrasporto di Fittoa… Ci riuscirà?!

Ma che sfacciato! 6

7,00 €

C’È DECISAMENTE QUALCOSA CHE NON VA!

Immagina che un ragazzo, un certo Naruse, inizi a seguirti come uno stalker, non faccia che ripeterti quanto gli piaci, cerchi ogni pretesto per stare con te e ti chieda come un disco rotto di metterti con lui.

Dopodiché un giorno lo vedi mentre bacia un’altra…

Natsume degli Spiriti 27

9,90 €

La gente alza gli occhi al cielo e vede le nuvole. Natsume, che vive sospeso tra il mondo degli uomini e degli spiriti, scorge un drago solcare la volta celeste.

Non dimenticherà mai quel drago e le scaglie brillanti cadute al suo passaggio, perché rappresentano l’inizio di un’avventura squisitamente agrodolce.

Planet of the fools 7

7,00 €

PENULTIMO NUMERO DELLA SERIE PIÙ RECENTE DELL’AUTORE DI EDEN

Terminata la folle battaglia contro Ruuke e i suoi uomini, ad attendere i giovani cadetti dell’accademia c’è un brusco ritorno alla realtà.

Dovranno imparare a convivere con quanto successo e prepararsi alle nuove sfide che si troveranno davanti.

Sfide che sono molto più vicine di quanto pensano…

Kengan Ashura 23

7,00 €

Ancora due incontri e si completerà anche il terzo turno del Torneo di Annientamento!

Chi andrà in semifinale: Takeshi Wakatsuki o Muteba Gizenga?

Rei Mikazuchi o Gensai Kuroki?

Sempre più violento e avvincente, il manga di Yabako Sandrovich e Daromeon entra nel vivo del suo arco narrativo!

Kitchen of the witch Hat 3

7,00 €

C O L A Z I O N E , P R A N Z O E C E N A S O N O FONDAMENTALI…

…ma nemmeno gli spuntini devono essere trascurati.

Che si tratti di una coccola per risollevarsi dopo una giornata faticosa o di un esperimento per provare nuovi ingredienti, maestri e allieve non smettono mai di gustare sfiziose ricette.

Dead dead demon’s dededede destruction 4

7,50 €

Dead dead demon’s dededede destruction 5

7,50 €

Dead dead demon’s dededede destruction 6

7,50 €

20Th Century Boys 9

Ultimate Deluxe Edition

14,90 €

TUTTO STA ANDANDO COME PREDETTO DAL NUOVO LIBRO DELLE PROFEZIE

Durante la cerimonia di apertura dell’Expo, davanti alla salma esanime dell’Amico, un sicario spara al Santo Padre.

L’uomo che tutti credevano morto, fa da scudo al Pontefice.

Intanto, l’umanità viene decimata da un nuovo virus.

YU-GI-OH! COMPLETE EDITION 3

14,90 €

IN BALIA DELLE MALIE DELL’ANELLO MILLENARIO

Yugi, Jonouchi, Honda e Anzu stanno giocando con Bakura a Monster World.

Non sanno che c’è qualcosa di più pericoloso dei tranelli e dei mostri schierati dal Dark Master.

Riusciranno a sopravvivere?

Saga of Tanya the Evil 24

7,00 €

È arrivato il momento della battaglia finale, quella che deciderà il destino della guerra che si sta combattendo nel continente meridionale.

A prevalere sarà la rodata strategia dell’esperto generale De Lugo o le idee innovative del giovane generale Lomer?

E che ruolo avranno Tanya e il suo battaglione di maghi volanti in questo scontro decisivo?

Rooster Fighter 1

7,00 €

LA STORIA DEL POLLO CHE SALVERÀ IL MONDO!

Nell’intero Giappone appaiono inaspettatamente i misteriosi besti-oni, belve demoniache che mettono a ferro e fuoco le città.

Fra la gente che fugge in ogni direzione si staglia una figura pronta ad affrontare il problema: Keiji “Cresta Superba”…

Soft Metal vampire 6

7,00 €

UN CRESCENDO DI VIOLENZA, COLPI DI SCENA E MOSSE INASPETTATE

Nell’ultimo, sconvolgente e imprevedibile numero in cui Miika Itsuki dovrà affrontare il suo incubo peggiore e imparare a gestire la sua nuova realtà.

Il tutto mentre il mondo intorno a lei inizia a crollare…

Proteggi la mia terra 7

7,90 €

STATI D’ANIMO PERICOLOSI

Rin si risveglia nel suo letto d’ospedale con la mente che continua a oscillare tra sogno e realtà.

Arisu lotta con la paura di risvegliarsi: se, come Rin, recuperasse i ricordi della vita precedente, la sua personalità verrebbe sovrascritta da sentimenti e pensieri del passato?