One Piece attualmente ha mostrato anche al pubblico italiano la qualità e le vicende affrontate nel nuovo lungometraggio “RED”, la pellicola che esplora maggiormente la vita di Shanks e di sua figlia Uta.

Sull’onda di questo nuovo prodotto anche Panini sia è mossa alla perfezione, regalando degli eventi e dei nuovi oggetti da collezione a tutti gli appassionati, rendendo, insieme a tanti altri, il Lucca Comics di quest’anno un vero e proprio evento, grazie anche alla proiezione in anteprima di “RED” e alla presenza del regista.

Dopo la manifestazione abbiamo avuto la possibilità di ammirare e anche di acquistare una nuova raccolta dedicata all’opera di Oda da parte di Panini, che a quanto pare ha pubblicato un album di figurine a tema molto interessante.

L’album è disponibile dal 10 novembre sul sito ufficiale della casa editrice e anche in edicola ovviamente, ed è stato annunciato in questo modo dalla produzione: “Dalla penna di Eiichiro Oda nasce One Piece, celebre manga che racconta le avventure di Monkey D. Rufy e la sua ciurma. All’Arrembaggio, la trasposizione televisiva del manga, è da sempre uno degli anime più seguiti da tutti gli appassionati del pirata dal cappello di paglia.”

Insieme alla descrizione della storia sono arrivati anche i dettagli dell’album di figurine, che contiene anche dei prodotti da collezioni interessanti. Il sito cita così:

Riscopri con Panini le grandiose avventure della ciurma più famosa del mondo con 184 figurine e 50 card esclusive da raccogliere nel pratico card-holder che trovi all’interno dell’album. Colleziona tutte le figurine speciali, 32 sono sagomate e 24 con glitter olografici. All’interno dell’album trovi anche un fantastico poster!!! Che stai aspettando? Non fartelo scappare, salpa… in edicola!

One Piece: ecco l’album di figurie targato Panini!

I festeggiamenti per l’uscita del film anche in Italia non finiscono qui e senza ombra di dubbio si pone come una raccolta davvero interessante e completa per gli appassionati, dato che parliamo di un prodotto di pura collezione, specie se guardiamo il suo potenziale valore col trascorrere del tempo.

Oltre le classiche figurine notiamo anche dei pezzi speciali, che invoglieranno sicuramente il pubblico a tentare il completamento del prodotto discusso in sede. Voi cosa aspettate? Avete già acquistato la vostra copia?

Fonte Sito ufficiale Panini