One Piece: Goro Taniguchi conosce la fine del manga

Nel corso della storia dei Pirati di Cappello di Paglia, i fan di One Piece hanno sempre discusso e fatto ipotesi su quale sia il tesoro che incoronerà il Re dei Pirati.

One Piece è in corso da più di vent’anni e ormai tutti scalpitano per scoprire cosa sarà questo tesoro che tutti i pirati bramano. I dettagli che Oda ha fornito sono pochi, anche se durante l’Arco di Wano ha accennato ai misteri che lo circondano. Tramite alcuni flashback legati a Oden hanno mostrato Gol D. Roger nel fiore degli anni, il quale rideva mentre scopriva cosa fosse il tesoro.

Sebbene Eiichiro Oda sappia quale fosse il tesoro sin dall’inizio della serie, sembra che non sia l’unico.

In una sessione di interviste con il regista dell’ultimo film, One Piece Film: Red, Goro Taniguchi ha rivelato in modo scioccante di sapere qual è il tesoro. Per di più, a quanto pare, conosce il segreto da ventiquattro anni a dimostrazione del suo rapporto con Oda.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito è possibile guardare un breve estratto dell’intervista:

One Piece Film RED Director Goro Taniguchi is asked what he thinks the One Piece is pic.twitter.com/m7vSbNDOyL — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) November 4, 2022

Adesso il manga si trova nel suo arco Finale. I Pirati di Cappello di Paglia si trovano sull’isola di Egg Head in questo momento e si stanno imbattendo con il Dr. Vegapunk. Per quanto riguarda il famoso e misterioso tesoro, non ci sono molti indizi su quale potrebbe essere.

Nonostante questo sia l’ultimo viaggio per i Pirati di Cappello di Paglia prima della sua fine, bisognerà ancora aspettare qualche anno prima di scoprire la verità sul One Piece.

Sono ancora molti i segreti che Oda dovrà svelare a tutti gli appassionati. L’isola di Egg Head nasconde ancora molti segreti, come ad esempio le intenzioni di Vegapunk stesso e capire quali sono i suoi rapporti. Ha collaborato con il Governo Mondiale ma a quanto pare anche con l’Armata Rivoluzionaria, più precisamente con Dragon, il padre di Rufy.