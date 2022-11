Bleach Thousand Year Blood War dopo alcuni mesi di attesa e notizie folgoranti ha fatto finalmente il suo debutto da quasi un mese ormai, e gli apprezzamenti da parte del pubblico sono sempre positivi.

Come ben sapete Tite Kubo ha partecipato attivamente alla produzione e per questo la nuova trasposizione ha questo livello qualitativo, visto che il cuore e l’anima della serie cult arriva direttamente dall’autore.

Dopo le tante interviste e i doverosi stop dovuti alla pubblicazione ufficiale della nuova trasposizione anime, Kubo è tornato a discutere dei propri impegni lavorativi e ha accennato anche ad alcune cose inerenti a questo nuovo prodotto.

Oltre le numerose notizie al riguardo Bleach Thousand Year Blood War ha confermato di avere in progetto delle future idee per degli episodi inediti, quindi non presenti nella trasposizione cartacea. Questa è un’idea ottima così chi ha letto solo il manga ha dei motivi in più per approcciarsi alla nuova serie anime.

Tite Kubo parla anche di alcune “poesie” non presenti nella storia originale e quindi a ogni fine episodio il pubblico che ha già letto la controparte cartacea potrà ascoltare delle parole inedite scritte appositamente per questa parte finale in versione animata. Tutto arriva da CB.

Bleach Thousand Year Blood War: Tite Kubo parla del suo coinvolgimento nella produzione

L’autore non ha ancora parlato di un ritorno del manga, e molto probabilmente non ne parlerà mai, ma allo stesso tempo ricordiamo che poco tempo fa Kubo ha pubblicato a sorpresa un one-shot con al centro Ichigo e la Soul Society, raccontando alcune cose che in futuro potrebbero essere approfondite, magari nella serie animata.

L’anime di Bleach ha avuto successivamente una conferma per quanto riguarda il totale degli episodi, che fortunatamente supera i cinquanta ampiamente. Il tutto sarà suddiviso in 4 split core che ovviamente si andranno a chiudere alla fine del 2023, considerando le pause tra una tranche e l’altra, composte tra i 12 e i 13 episodi.

Oltre le vicende originali che compongono tutta la storia come accennato questa serie conterrà anche delle storie e delle sequenze inedite, così da donare un volto diverso e un cuore nuovo a questa storia.

