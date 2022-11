One Piece 1065: il nuovo capitolo regala un plot twist sul “Secolo Vuoto” (SPOILER)

One Piece nel nuovo capitolo ha mostrato un bellissimo cliffhanger inerente al “Secolo Vuoto” successivamente all’incontro dei Mugiwara con “Vegapunk 01”.

Quest’ultimo ha mostrato ai Cappello di Paglia alcune prove dell’esistenza di una civiltà antica presente nel mondo novecento anni prima, insieme alla sua tecnologia davvero sviluppata per quel tempo, anzi forse troppo all’avanguardia per le potenze maggiori. Peschiamo il tutto da CB.

Da come avete potuto leggere dai capitoli precedenti la Ciurma di Luffy è approdata sull’isola di Egghead e lì hanno svelato alcune carte e fatto la conoscenza di quasi tutti i “Vegapunk” confermando anche al pubblico che i medesimi sono composti da più membri piuttosto che un singolo.

Durante la visita, in particolare nell’ultimo capitolo appena pubblicato fruibile gratuitamente su MangaPlus, Luffy, la sua ciurma e i lettori vengono a conoscenza che l’isola su cui risiedono è un luogo del passato e non del futuro, anche se a prima vista sembra che la tecnologia abbia fatto dei passi avanti enormi rispetto alla media.

Le parole del Dr. Vegapunk infatti sono le seguenti: “Se vi dicessi che Egghead non è un’isola del futuro ma del passato? Mi credereste?”. Questa frase viene enunciata dal personaggio poco dopo aver rivelato ai Mugiwara che quel luogo è lì da novecento anni, aggiungendo così dei tasselli all’enorme puzzle del “Secolo Vuoto”.

Per quanto possa sembrare incredibile le parole di “Vegapunk 01” potrebbero essere veritiere, specie se consideriamo che dietro potrebbe esserci il Governo Mondiale.

Forse l’isola novecento anni fa ha sviluppato delle tecnologie pericolose per i “piani alti” del mondo di One Piece e forse per questo sono state occultate o addirittura distrutte.

Forse questo è il “Secolo Vuoto”, grandi paesi e grandi successi tecnologici avanzati fatti fuori dal Governo appunto perché i medesimi potevano subire una caduta non indifferente per mano delle altre civiltà, in questo caso altamente sviluppato probabilmente anche a livello di guerriglia.

Anche per questo Joy Boy è temuto dalle grandi forze di One Piece, vista la sua enorme potenza smisurata che potrebbe piegare in due chi domina sulla Grand Line.

Fonte Comic Book