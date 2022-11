One Piece: Odyssey, il nuovo trailer mostra Water 7!

One Piece: Odyssey uscirà il 13 gennaio 2023 e al momento sono molti i trailer e le informazioni riguardanti il titolo videoludico tratto dal noto franchise creato da Eiichiro Oda.

Oggi è stato diffuso una nuova clip al riguardo e questa volta il pubblico può avere un assaggio di Water 7 all’interno di One Piece: Odyssey. Il trailer che potete visionare in calce si apre con il confronto tra Lucci e Luffy e successivamente il tutto si sposta all’interno dell’isola con i vari personaggi.

Il gameplay è classico è allo stesso tempo riesce a mostrare alcune meccaniche del gioco, molto simili comunque a quelle precedenti. Forse questa potrebbe essere la giusta svolta per il franchise di One Piece?

Del resto non molti titoli del brand sono stati considerati dal pubblico, forse per la poca innovazione presente nei medesimi. Odyssey riuscirà in questa ardua impresa? Cosa ne pensate?

Non abbiamo ulteriori informazioni aggiuntive al riguardo, ma semplicemente abbiamo un video di presentazione di questa nuova location presente all’interno del gioco. Tutto arriva da ANN e YouTube di Bandai!

One Piece: Odyssey, il nuovo trailer mostra Water 7!

Da come vedete One Piece Odyssey arriverà su Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S e PC il 13 gennaio 2023. La data è stata confermata e mostrata con un trailer durante il TGS2022 mostrando anche alcuni eventi e personaggi nuovi legati a questa storia, che da come sappiamo è completamente originale.

Se non siete a conoscenza della gestione dietro questo titolo, vi rammentiamo anche la partecipazione di Eiichiro Oda, che non solo ha lavorato alla storia ai nuovi personaggi e alle tante vicende incentrate su questo nuovo gioco, ma ha anche creato i nemici e le creature che intralceranno la strada dei Mugiwara.

Inoltre come accennato Luffy e compagnia vivranno una storia totalmente nuova e nonostante visiteranno posti già visti nel manga e nell’anime, il tutto sarà completamente nuovo e quindi, allo stesso tempo, ci saranno dei personaggi e dei colpi di scena anche inaspettati in un certo senso.

Tutto questo porterà anche agli appassionati più accaniti del franchise a cimentarsi in questa nuova avventura, visto che come accennato sarà totalmente esclusiva.

Fonte ANN – Youtube