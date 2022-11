Oda e il suo amore per One Piece!

One Piece: RED, ecco come Oda festeggia la distribuzione mondiale del film!

One Piece: RED è ormai uscito in tutto il mondo e anche l’Italia il 7 e l’8 novembre ospiterà questa attesissima pellicola del franchise anime e manga noto in tutto il mondo. Ovviamente Oda non riesce e star fermo e per l’occasione ha creato una bellissima illustrazione per festeggiare questa distribuzione mondiale.

Successivamente ad alcune dichiarazioni per quanto riguarda il film Eiichiro sensei ha deciso di mettersi a lavoro su un’illustrazione molto particolare, volta a festeggiare l’incredibile traguardo di One Piece: RED in tutto il mondo, amplificando i record ulteriori che il medesimo sta ottenendo.

Oltre alla suddetta, One Piece essendo ormai la serie di punta di Shonen Jump, la rivista ha deciso di dedicare una cover a tema RED anche al nuovo numero, confermando nuovamente l’incredibile successo di questo manga, ormai un vero fenomeno culturale e mediatico. Tramite Comic Book e Nick Valdez ammiriamo il tutto:

Ecco come Oda festeggia la distribuzione mondiale del film!

One Piece's creator dropped some cool new art for One Piece Film: Red's worldwide release! #OnePieceFilmRed #ONEPIECE pic.twitter.com/DnZ4OgmbS1 — Nick Valdez (@Valdezology) November 7, 2022

One Piece: RED è stato già proiettato in anteprima a Lucca Comics 2022 mentre la settimana prossima arriverà nelle sale nostrane in versione sottotitolata, in attesa del primo dicembre che regalerà al pubblico quello doppiato ufficialmente in italiano. Potranno seguire alcuni spoiler.

One Piece: RED a breve uscirà nelle sale nostrane prima in versione sottotitolata e successivamente in versione doppiata; rispettivamente il 7-8 novembre e poi a inizio dicembre. Chi è andata a Lucca Comics ha avuto anche l’occasione di vederlo in anteprima, ricevendo la risposta ufficiale al riguardo della presenza del Gear Fifth.

Vi ricordiamo nuovamente che ovviamente ci saranno degli spoiler sul film, e se non volete sapere nulla al riguardo vi invitiamo a non continuare!

Nonostante in tutta la pellicola Luffy usa il Gear Fourth, per alcuni secondi il pirata mostra anche il suo Gear Fifth all’interno di una delle battaglie presenti nel lungometraggio, donando un assaggio al pubblico di questa nuova forma in versione animata mostrata per la prima volta contro Kaido nell’appena conclusa saga di Wano.

One Piece: RED a breve uscirà nelle sale nostrane prima in versione sottotitolata e successivamente in versione doppiata; rispettivamente il 7-8 novembre e poi a inizio dicembre. Chi è andata a Lucca Comics ha avuto anche l’occasione di vederlo in anteprima, ricevendo la risposta ufficiale al riguardo della presenza del Gear Fifth.

Fonte Comic Book – Twitter