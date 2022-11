Hunter x Hunter nel corso di questi mesi ha dato una bellissima notizia agli appassionati, confermando il suo grande ritorno sulle pagine di Shonen Jump. Dopo una pausa di quattro anni Togashi torna in grande forma, e nonostante le tante difficoltà ha deciso di continuare e magari terminare la sua storia.

Come sapete lo stop è dovuto ai suoi gravissimi problemi alla schiena, che come ben sapete è un fattore rilevante per qualsiasi movimento, quindi figuriamoci per un autore di manga sempre attivo e sempre a combattere con le scadenze. Il commento arriva tramite Reddit.

Nonostante il sensei stia meglio ha comunque deciso di assumere altri assistenti e tutto quello trascorso in passato per via della sua schiena è stato riassunto all’interno di un recente commento presente nel volume 37, dove l’autore ha svelato il motivo della sua pausa successivamente alla conclusione del capitolo 390.

Con un piccolo sketch sulla pagina finale del volume l’autore ha dichiarato: “Questo dolore non finisce mai. Alla fine il lavoro ha riacceso il mio malessere. Quindi è arrivato nuovamente il momento di fermarmi”.

Hunter x Hunter: pubblicato uno straziante commento sul volume 37

SPOILER HXH

Come ben sapete il manga e anche l’anime si sono ovviamente fermati all’arco della Contesa per la Successione, dove si sta decidendo il prossimo Presidente dell’Associazione Hunter successivamente alla dipartita di Netero durante il sanguinoso combattimento contro Meruem.

Il record negativo di cui andremo a parlare oggi riguarda la mancanza di Gon e Killua all’interno della storia, visto che anche nell’ultimo capitolo appena pubblicato non sono ancora presenti né sappiamo a che punto sono rimasti attualmente.

Sommando i quattro anni di pausa e i restanti di serializzazione i fan giustamente fanno notare la mancanza dei due protagonisti all’interno della storia, che come accennato non hanno ancora alcun promettente ritorno al riguardo.

Gon manca da circa otto anni all’interno del manga, mentre Killua da dieci. Togashi deve rompere questo “record negativo” riguardante i due protagonisti principali della storia. Voi cosa ne pensate?

Il pubblico sta chiedendo a gran voce anche questo atteso ritorno, visto che i due non si vedono da un tasso longevo di tempo sulle pagine della nota rivista su cui è serializzato HXH.

