One Piece con la conclusione della saga di Wano ha dato inizio alla parte finale della storia, dove passo dopo passo tutti i tasselli creati da Eiichiro Oda si stanno mostrando al pubblico, creando un puzzle davvero straordinario.

Come tutte le cose anche questo franchise è vittima di leak, spoiler e anticipazioni, spesso anche false, così come vedremo in questo articolo specifico. Anche se il tutto si è rivelato non vero, il leak diffuso recentemente ha sicuramente aperto gli occhi alla maggior parte del pubblico.

La teoria/leak ovviamente è stata smentita, anche se non sappiamo la natura effettiva di questo spoiler. Potrebbe anche essere vero per quanto ne sappiamo, ma per forza di cosa gli “addetti ai lavori” di certo non possono dire cosa è vero e cosa no. Per sicurezza, se non siete in pari con il manga non continuate con questo articolo.

One Piece e il presunto finale trapelato online

Secondo gli spoiler di “gohdroger” su Reddit, nel capitolo 1100+/-, Luffy tornerà nel passato, 900 anni e 9 mesi fa, e incontrerà due fratelli. Il viaggio nel tempo del protagonista avverrà grazie a tre Frutti del Diavolo: il suo, quello di Booney e Franky. Quest’ultimo otterrà il frutto di Kuma successivamente alla sua morte.

Il viaggio di Capello di Paglia lo porterà a incontrare il principe ereditario Im, e il fratello minore, il principe Dyras (futuro Joyboy). Dyras è conosciuto con lo pseudonimo della “scimmia” mentre Im Sama è il saggio.

Quest’ultimo sta lavorando a un colpo di Stato insieme a 20 Nazioni per spodestare il trono e rubare la corona, successivamente alla scoperta di Dyras come futuro erede del Regno. La teoria continua con la rivelazione e l’origine dei Frutti del Diavolo, inizialmente composti solo da quello del Dio Sole, Dio Aria, Dio Terra e del Dio Pioggia.

Quest’ultimo è il frutto di Dragon e così come accenna anche Vegapunk all’interno del manga, la creazione dei frutti si basano sui desideri delle persone, sulla loro ambizione e su quello che loro vorrebbero essere. Questa frase sarà sicuramente importante in futuro e inciderà sul finale senza dubbio.

Quindi in poche parole il finale di One Piece porterebbe lo stesso protagonista Luffy all’interno del “Secolo Vuoto” per scoprire di più non solo sulla storia della Grand Line ma anche quella riguardante il suo Frutto del Diavolo e la figura di Joy Boy.

Lo scontro conclusivo tra Luffy, Barbanera e la Ciurma di Shanks il Rosso

I 5 Astri di Saggezza, Le Armi Ancestrali, la guerra tra i pirati e la Marina fanno parte di questi spoiler, che confermano un incredibile scontro come accennato anche da Oda durante il Jump Festa 2023 all’interno della nota per i fan. Probabilmente questa “battle royale” è vera, ma Shueisha di certo non può confermare per forza di cose.

Inoltre come è facile ipotizzare, ci sarà la resa dei conti finale tra la Ciurma di Shanks e quella di Barbanera, successivamente a tante congetture e rivelazioni per quanto riguarda i pirati che la compongono.

Il leak accenna anche a delle morti altamente importanti all’interno delle due Ciurme, confermando anche lo scontro finale tra Luffy e Teach ovviamente. Stando alla fonte Anime Senpai lo scontro tra i due si terrà nel “mondo dei sogni”, e successivamente alla sconfitta di Barbanera al temibile pirata toccherà il sogno eterno.

Negli spoiler sono poi presenti anche altri conferme per quanto riguarda il ritorno di Enel sulla Terra, il ricongiungimento tra Dragon e Luffy e i Mugiwara che finalmente scoprono il volto d’Im, al momento uno dei misteri più amati dal pubblico per quanto riguarda le speculazioni e le varie teorie.

Conclusioni

Insomma, forse qualcosa è troppo scontato, anche se alcune ipotesi discusse all’interno dell’articolo sono altamente valide e credibili. Dello scontro finale tra i pirati e la Marina ne aveva già parlato velatamente lo stesso Oda all’interno di una nota condivisa al pubblico, quindi lo scontro finale è comunque inevitabile.

Non abbiamo invece qualche leak al riguardo del “One Piece” e della sua vera essenza, quindi anche se volessimo questi spoiler sono comunque incompleti in un certo qual modo. Forse tra le cose più improbabili abbiamo il salto nel passato di Luffy, anche se a rigor di logica potrebbe essere la strada più facile per spiegare gli eventi del “Secolo Vuoto”. L’articolo è stato scritto grazie a Reddit e Anime Senpai.