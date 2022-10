Star Comics annuncia il romanzo di One Piece: RED, The Boxer e tanto altro al Lucca Comics & Games

Star Comics al Lucca Comics & Games non è rimasto a guardare e per l’occasione ha selezionato alcuni annunci da fare durante la prima giornata di fiera, e uno riguarda anche One Piece.

Stando alla fonte ufficiale della casa editrice abbiamo anche conferma che le copertine diffuse sono attualmente provvisorie, e quindi questo fattore potrebbe variare nel corso del tempo, anche se fortunatamente il contenuto rimane sempre di qualità.

Di seguito vi riportiamo tutti i dati e le descrizioni ufficiali offerte dalla stessa Star Comics:

ONE PIECE FILM: RED – ROMANZO

di Eiichiro Oda, Tsutomu Kuroiwa, Jun Esaka

1 volume, concluso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

Uta, la misteriosa cantante con una voce prodigiosa, è la più grande star del mondo di One Piece! Quando viene annunciato che l’artista svelerà la sua identità nel corso di un concerto dal vivo, la notizia fa il giro di tutti i mari. All’evento senza precedenti è previsto un pubblico sterminato quanto eterogeneo, tra cui spiccano i Pirati di Cappello di paglia e importanti membri della Marina. Ma la voce di Uta non è una voce qualunque e nasconde un segreto in grado di scuotere il mondo dalle fondamenta… Rufy dovrà intervenire insieme a Shanks il Rosso, che ha un legame nascosto con la grande cantante! Dopo aver infranto record su record al botteghino giapponese, ONE PIECE FILM: RED riceve il suo adattamento in forma di romanzo ad opera di Jun Esaka.

THE BOXER

di JH

4 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

Il diciassettenne Yu non dà nessun valore alla propria vita. Non prova emozioni e appare apatico e dissociato dalla realtà. Tutto questo lo ha portato ad essere vittima di bullismo da parte dei ragazzi della sua età. Nonostante la sua incredibile agilità e il suo grande istinto per la lotta, Yu non reagisce mai ai pestaggi che subisce perché ormai è del tutto privo di istinto di conservazione. Un appassionante webcomic, fra i più rinomati della piattaforma WEBTOON, sull’enorme potere dello sport e sulla ricerca del proprio scopo nella vita.

GIGANTIS

di Yoichi Komori, Kenichi Tachibana, Takayuki Yamamoto

3 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

Sulla pacifica isola di Tsushima vive un liceale di nome Gen, assieme alla madre e alla sorella malata. Tutto cambia completamente quando un giorno l’isola viene attaccata da creature apparse improvvisamente, che divorano ogni altra forma di vita e la assimilano, dando vita a grotteschi conglomerati di corpi. Kenichi Tachibana, già disegnatore di Terra Formars, illustra un manga spietato e terribile, che mette in atto le lezioni dei maestri del body horror. Dal romanzo di Yoichi Komori e con la collaborazione di Takayuki Yamamoto, una storia apocalittica che non può mancare alla vostra collezione!

FUNGUS AND IRON

di Ayaka Katayama

2 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

Amigasa è un’organizzazione che controlla l’intera umanità in un mondo dove i funghi sono in cima alla catena alimentare. Nell’area D-18 addestra i suoi soldati, tutti parte di una “mente alveare”, con una sola eccezione: Dante, anche se non sa leggere, è un ragazzo curioso che non reprime le proprie emozioni e dice sempre quello che pensa. Considerato un’anomalia da Amigasa, viene comunque tenuto in vita per le sue eccezionali capacità fisiche. Un giorno, durante la sua prima missione segreta al di fuori dell’area D-18, l’intera unità di Dante viene distrutta e lui rimane l’unico sopravvissuto. In questa occasione, l’incontro con una donna di nome Aoi ispira il soldato a cambiare il destino da automa che è stato programmato per lui…

Ayaka Katayama debutta con un’opera fantascientifica e alienante, raccomandata persino da Hajime Isayama, il celebre autore de L’Attacco dei Giganti.

TAKOPII NO GENZAI

di Taizan5

2 volumi, concluso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

Il tenerissimo alieno Takoppy è partito dal suo pianeta Happy con una missione: portare felicità in tutto l’universo! Sulla Terra, Takoppy incontra Shizuka, una bambina che sembra incapace di sorridere… ma niente paura! Il viaggiatore del cosmo può contare sui suoi speciali gadget e accetta la sfida: riuscirà a rendere felice Shizuka! Takoppy, però, non conosce bene gli esseri umani e non è in grado di capire che la vita della ragazzina è molto più difficile di quanto lui non creda… il piccolo alieno ha molto da imparare sulle persone e sulla stessa Shizuka se vuole completare la sua missione.

Dopo il successo sulla piattaforma Manga Plus, finalmente arriva in Italia la prima, coraggiosa serie di Taizan5, vincitrice dell’Excellence Prize ai Japan Cartoonists Association Awards.

I due volumi che compongono la serie saranno raccolti in uno speciale box da collezione!

Fonte Star Comics