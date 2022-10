The Elusive Samurai è stato annunciato finalmente da Planet Manga, successivamente ad una carrellata irresistibile di post annunciati in questa settimana che porta al Lucca Comics & Games; per questo la casa editrice ha optato per alcune opzioni speciali per quanto riguarda gli annunci in questione.

Il post che potete trovare in calce cita: “Per un guerriero, l’onore più grande è perire coraggiosamente in battaglia. Eppure, per Hojo Toshiyuki, giovane erede dello shogunato Kamakura, il buon nome e il futuro della sua casata dipendono da una sola cosa: restare vivo!

Dopo averci deliziato con le folli avventure del cult Assassination Classroom, il maestro Yusei Matsui torna in Italia con la sua nuova hit THE ELUSIVE SAMURAI, direttamente dalle pagine del mitico Shonen Jump. Un racconto epico, geniale e irriverente, sullo sfondo del Giappone dei turbolenti anni della Restaurazione Kenmu.

Le spumeggianti avventure di The elusive samurai vi aspettano tra le pagine dell’imperdibile volume 1 in edicola dal 27 ottobre, e in fumetteria e online anche nella speciale edizione variant con allegati il ventaglio e la cartolina da collezione! Dal 28 ottobre all’1 novembre, anche presso il nostro stand ufficiale a Lucca Comics & Games 2022!”

The Elusive Samurai viene annunciato da Planet Manga!

Dopo il calendario 2023 di Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, insieme ad una nuova edizione in variant pubblicata apposta per l’occasione, Planet Manga annuncia il tanto atteso “The Elusive Samurai” tratto dalla matita e dalla mente dello stesso autore dietro quel capolavoro di Assassination Classroom, il manga evento degli scorsi anni con all’attivo anche una trasposizione anime molto interessante.

Da come potete vedere e leggere in altro, il manga uscirà il 27 ottobre con la sua versione standard classica, che intanto sarà anche accompagnata da una versione in variant venduta insieme alla cartolina dedicata e un ventaglio che richiama la storia in questione. Oltre il suo valore collezionistico vi invitiamo anche a riflettere sulla sua utilità.

Sicuramente una trovata interessante da parte di Planet Manga che nel corso di questa settimana, nonostante sia appena iniziata, ha già annunciato dei prodotti degni di nota disponibili oltretutto anche presso il loro stand presente a Lucca.

Fonte Instagram