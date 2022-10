Jujutsu Kaisen: in anteprima il calendario con il volume 0 al Lucca Comics

Jujutsu Kaisen è uno dei manga shonen più popolari degli ultimi anni e oggi riportiamo delle novità interessanti in vista del Lucca Comics & Games. Infatti la casa editrice italiana, Planet Manga, ha riportato direttamente sulla sua pagina facebook che presenterà in anteprima il Jujutsu Kaisen Calendar 2023.

Si tratta appunto di un calendario valido per l’anno successivo, e sarà disponibile in fumetteria e online singolarmente. In alternativa tutti gli appassionati potranno acquistarlo in bundle con la variant da collezione del volume 0 del manga recandosi allo stand a Lucca Comics & Games dal 28 ottobre all’1 novembre. Di seguito riportiamo un’immagine per dare l’idea del materiale disponibile:

Ricordiamo che il volume 0 di Jujutsu Kaisen è acquistabile in fumetteria, oppure lo si può acquistare seguendo questo link direttamente sul sito ufficiale di Planet Manga al prezzo di 4,65€. In alternativa è disponibile su amazon cliccando qui.

Si tratta di un volume imperdibile per tutti i fan delle avventure di Yuji Itadori. Questo volume ricco di colpi di scena è il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen. Al centro delle vicende vi è un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto.

Si tratta di Yuta Okkotsu, uno studente liceale che soffre di un problema serio. La sua amica d’infanzia Rika si è trasformata in uno spirito maledetto e non lo lascerà solo. Poiché Rika non è un normale spirito maledetto, la sua situazione viene notata da Satoru Gojo, un insegnante alla Jujutsu High, una scuola dove gli esorcisti alle prime armi imparano a combattere le maledizioni. Gojo convince Yuta a iscriversi ma non sarà facile per lui imparare in tempo per affrontare lo spirito maledetto che lo perseguita.

Jujutsu Kaisen al momento è in corso e continua a riscuotere successo. Sul fronte della serie animata invece, MAPPA sta lavorando alla seconda stagione, che si concentrerà sul passato di Gojo e non solo.