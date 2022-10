Guerrieri Anime e Manga: chi potrebbe essere il più forte dei Battle Shōnen?

Anime e Manga sono da sempre fonte di dibattito e spesso il pubblico si ritrova a discutere su chi potrebbe battere chi, e se realmente esiste qualche guerriero che possa battere tutti nel mondo dei Battle Shōnen. Proprio oggi con Anime e Manga: chi potrebbe essere il guerriero più forte dei Battle Shōnen? Cercheremo di rispondere al quesito.

Partiamo fin da subito col dire che tutti i personaggi e combattenti presi in analisi fanno parte del sottogenere Battle Shōnen e quindi escluderemo figure appartenenti al mondo di Berserk oppure One-Punch Man, compreso Saitama che fa parte di una storia inclinata verso un target/pubblico seinen.

Anime e Manga: chi potrebbe essere il guerriero più forte dei Battle Shōnen? Molti direbbero Goku ma già se avete visto il film, o seguito la serie Super saprete che almeno al momento non è così.

Se lasciamo anche perdere le entità che regnano sull’universo come ad esempio Wish (dato che in questo articolo parliamo dei combattenti e non degli dei ndr), nel mondo di Dragon Ball potrebbe essere Gohan quello più potente, visto che attualmente anche Vegeta sarebbe più forte di Goku.

I continui power-up dei personaggi di Dragon Ball ovviamente portano sempre al pubblico a chiedersi se qualcuno potrebbe batterli e oltre Saitama, che in questo articolo non è prevenuto, non si è spesso scavato a fondo ma qualcuno potrebbe esserci specie se consideriamo opere non concluse come ad esempio Hunter x Hunter o One Piece.

One Piece con il nuovo power-up attribuito a Luffy potrebbe essere uno dei candidati migliori, visto che potenzialmente ha una forza in crescita e sancisce anche dei nuovi traguardi per quanto riguarda la sua resistenza. Attualmente potrebbe essere definitivamente distrutto Luffy? Questo non possiamo dirlo.

Inoltre oltre il Capitano abbiamo all’orizzonte anche personaggi che non hanno mai espresso al massimo la loro forza come ad esempio Oden Kozuki, oppure lo stesso Shanks, Barbabianca morto per malattia e altri. Anche loro potrebbero essere dei candidati a “guerriero più forte dei battle shonen” insieme alla nuova generazione ancora tutta da scoprire.

Gon adulto? Aiezen? Gohan? Esiste uno più forte di un altro?

Esistono un sacco di candidati ma Dragon Ball rimane sempre quello da battere e One Piece, Bleach e Hunter x Hunter potrebbero contendersi il trono.

Demon Slayer, Naruto, Yu degli Spettri, Saint Seiya, Jojo, Ken, Shaman King e tanti altri contengono tantissimi guerrieri validi ma purtroppo le forme quasi divine di Goku e compagnia rendono impossibile un minimo confronto.

Citando Bleach questi ultimi dato che appartengono al Regno delle Ombre, misto al fatto che maneggiano delle armi altamente potenti, possono essere candidati a questa discussione, e tra i tanti scegliamo Aizen (Bleach Wiki Italia sempre al nostro servizio). Lo Shinigami ha tutte le carte in regola per entrare nella lista, insieme a Mereum e Gon Adulto.

Quest’ultimo rimane ancora un mistero ed esponenzialmente potrebbe essere il candidato maggiore dopo Gohan, Goku e Vegeta, data la sua forza non ancora mostrata del tutto. Anche Mereum entrerebbe in gioco e non immaginiamo neanche il filo da torcere che darebbe ai personaggi di Dragon Ball.

In sintesi questa discussione vuole dimostrare che non esiste il guerriero più forte dei battle shonen, visto che essendoci ancora delle opere in corso quest’ultimo può venire sempre superato col passare del tempo, a meno che non si parli di Saitama, ma come accennato lui è fuori da questa discussione.