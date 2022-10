One Piece ha ispirato fortemente un noto videogioco sulla Yakuza

One Piece come sempre riesce a uscire spesso dal mondo dei manga, riuscendosi a inserire alla grande anche in altri medium riguardanti concetti diversi tra loro. Questa volta l’opera di Oda a quanto pare ha ispirato il lavoro di Yakuza Like a Dragon per quanto riguarda la parte scritturale, stando alle ultime parole di Masayoshi Yokohama.

Per chi non lo sapesse “Yakuza” è una serie videoludica e da come ci riporta IGN la sua storia è stata sviluppata anche grazie a One Piece, che ha detta di Yokohama è stata una delle sue fonti d’ispirazione maggiori.

Nell’intervista condotta da Crunchyroll apprendiamo poi che la scrittura del gioco non ha colpito solo dialoghi e vicende ma anche i personaggi, data la grossa somiglianza dei medesimi con le figure presenti nel manga di Oda, che ancora una volta colpisce il lato artistico videoludico.

Questo vi fa capire l’importanza del franchise anche esternamente al suo medium di appartenenza, visto che durante l’intervista Masayoshi conferma di essersi ispirato non solo al lato tecnico dell’opera ma anche da quello concettuale, e che la sua versione di Yakuza dovrebbe rispecchiare proprio One Piece.

Oda ha ispirato fortemente un noto videogioco sulla Yakuza

