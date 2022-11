Le 7 taglie femminili più alte in One Piece

Nel mondo di One Piece dopo 25 anni di serializzazione i personaggi introdotti da Eiichiro Oda sono tantissimi e ognuno di loro è caratterizzato da peculiarità uniche. Una delle particolarità che li distingue sono legate ai poteri dei Frutti del Diavolo, i quali portano il corpo a mutare. Le avventure di One Piece sono tantissime e in ognuna di questa è possibile vedere un approfondimento della storia di tutti i personaggi della ciurma di Rufy e non solo. La figura femminile è molto importante nello sviluppo del manga anche se c’è da dire che è inferiore al numero dei personaggi maschili. Non a caso su dieci componenti della ciurma dei Cappelli di Paglia ci sono solo due donne, Nami e Nico Robin. Ma quali sono le taglie femminili One Piece più alte?

In questa discussione il focus sarà individuare e analizzare le 7 taglie femminili più alte in One Piece. Un dettaglio importate da chiarire è che queste taglie sono aggiornate e risalgono a subito dopo la conclusione dell’arco di Wano.

7) JEWELRY BONNEY (320,000,000)

Jewelry Bonney è l’unico componente femminile della cosiddetta Peggiore delle Generazioni ed è il capitano dei Pirati di Bonney. Bonney ha mangiato un frutto del diavolo di tipo Paramisha dal nome non rivelato che la rende in grado di modificare a piacimento l’età delle persone, compresa la sua. Il suo potere non influisce sui vestiti, i quali non cambiano assieme all’età della vittima del suo potere. Riesce sempre a sfuggire alle situazioni più pericolose, come ad esempio quando si è ritrovato l’attuale ammiraglio Sakazuki alle calcagna, nonostante sia una delle meno potenti tra la peggiore delle generazioni. Questo dimostra la sua abilità nella fuga, possibile grazie a una buona velocità.

6) NAMI (366,000,000)

Nami è la navigatrice della ciurma dei Cappelli di Paglia, e ha da sempre dimostrato di essere un’abile cartografa e un’eccellente ladra. È in grado di controllare il tempo intorno a lei grazie al suo Clima Tact, che è diventato più forte dopo che Zeus ha tradito Big Mom per seguirla. Nami è conosciuta con il soprannome di “Gatta Ladra” e nel corso degli anni ha riscosso una certa notorietà nonostante non sia tra i pirati più potenti. La sua taglia è aumentata in seguito alle vicende di Wano e dopo aver avuto la meglio su Ulti, uno dei pirati più potenti dei pirati delle Cento Bestie di Kaido.

5) ULTI (400,000,000)

Ulti è tra i membri più forti dei Pirati Bestia e una dei Sei Compagni Volanti, guidati dall’ex imperatore Kaido. Ha una grande autorità all’interno dell’equipaggio, e si classifica appena sotto Kaido stesso. Ulti è tra le Star più forti della ciurma e secondo un agente del CP0 può sconfiggere facilmente centinaia di nemici alla volta. Sa tirare potenti testate, tanto che i suoi subordinati le hanno paragonate a delle cannonate. Ulti ha mangiato il frutto del diavolo Dino Dino modello pachicefalosauro di tipo Zoo Zoo ancestrale, che le consente di trasformarsi in un pachicefalosauro, ottenendo un cranio molto resistente con cui sferrare violente testate ed arti superiori in grado di bloccare i nemici.

4) BLACK MARIA (480,000,000)

Una delle donne più potenti di One Piece, Black Maria è, insieme a Ulti, l’unica donna della squadra dei Sei Compagni Volanti. Black Maria ha mangiato il frutto del diavolo Kumo Kumo modello Rosamygale grauvogeli di tipo Zoo Zoo ancestrale, che le consente di trasformarsi in un Rosamygale grauvogeli, ottenendo la capacità di arrampicarsi ovunque e produrre ragnatele molto resistenti. Le sue zampe secernono inoltre un veleno e può sputare fuoco dalla bocca del ragno.​​​​​​

3) NICO ROBIN (930,000,000)

Nico Robin, uno dei componenti dei Cappelli di Paglia più intelligenti, è l’archeologo dell’equipaggio. In precedenza era vicepresidente della Baroque Works, un’organizzazione comandata da Crocodile. Nonostante avesse solo otto anni, ha ricevuto una taglia molto alta dopo che la sua città natale di Ohara è stata devastata. È anche l’unico personaggio capace di leggere i poneglyph, il che ha reso la sua taglia ancora più alta. Tuttavia, è anche piuttosto forte e una testimonianza della sua forza è l’aver sconfitto Black Maria, uno dei pirati più forti dei Pirati delle Cento Bestie di Kaido.

2) BOA HANCOCK (1,659,000,000)

Boa Hancock era una componente della Flotta dei Sette nonché uno dei più potenti. Attualmente è l’imperatrice di Amazon Lily. È una dei pochi personaggi a saper utilizzare tutte le tre forme di Haki. È capace di sfruttare i poteri del Frutto del Diavolo di tipo Paramisha, che ha la capacità di pietrificare oggetti sia viventi che inanimati.Chi è attratto da lei rischia di rimanerne pietrificato. La sua taglia, già di per sé molto alta, è aumentata vertiginosamente da 80.000.000 a 1.659.000.000.000 dopo lo scioglimento della Flotta dei Sette.

1) BIG MOM (4,388,000,000)

Uno dei villain femminili più potenti di One Piece, se non la più potente, non poteva mancare in questa lista. Charlotte Linlin, conosciuta anche come Big Mom, è una donna pericolosa e potentissima. Totto Land, un impero composto da 35 isole, è governato da lei. È un ex membro dei leggendari Rocks Pirates, un tempo la ciurma di pirati più letale, insieme a Barbabianca, Kaido e Shiki. Gode dei poteri del Frutto del Diavolo Soul Soul di tipo Paramisha e con questo può impossessarsi dell’anima di una persona ogni volta che vuole. In giovane età, ha accumulato una taglia di 500 milioni di berry, dimostrando al governo di rappresentare una minaccia. È anche l’unica donna ad aver fatto parte dei Quattro Imperatori.