Yu-Gi-Oh!: Kazuki Takahashi sarebbe morto per prestare soccorso

Kazuki Takahashi, il celebre mangaka autore di una delle serie più famose del mondo, Yu-Gi-Oh!, avrebbe perso la vita per prestare soccorso.

All’inizio di quest’anno, il mondo è rimasto addolorato nell’apprendere della morte di Kazuki Takahashi. La notizia scioccante veniva dal Giappone quando le autorità avevano trovato il corpo del mangaka sul largo della costa di Okinawa dopo una breve ricerca.

Oggi riportiamo un aggiornamento più dettagliato direttamente da un nuovo rapporto. Sembra che nei suoi ultimi momenti di vita, Takahashi abbia tentato di salvare una vita dalla marea che si stava abbattendo alla Grotta della Sirena.

Le informazioni provengono dal maggiore Robert Bourgeau, un vice ufficiale delle operazioni con sede a Yomitan. Parlando con Stars and Stripes, il maggiore ha confessato che Takahashi voleva partecipare all’operazione di soccorso con Bourgeau. Il maggiore infatti era impegnato a salvare tre persone colte da una marea. Tuttavia, il coraggioso tentativo di salvataggio del mangaka gli è costata la vita.

Secondo l’ufficiale dell’esercito americano, non era a conoscenza che Takahashi avesse scelto di aiutarlo a salvare i nuotatori in difficoltà. Il mangaka alla fine è tragicamente annegato. Solo due giorni dopo la Guardia Costiera giapponese ha ritrovato il suo corpo.

Nel ritrovamento, Takahashi indossava una tuta da snorkeling. Dato che era un grande appassionato di squali molti avevano subito associato la sua scomparsa a un tragico incidente in mare. Ma così non è stato.

Il maggiore Robert Bourgeau lo definisce un eroe. “È morto cercando di salvare qualcun altro“.

Purtroppo, Takahashi ha perso la vita a causa della marea di Okinawa e altri hanno rischiato la vita come è successo al magaka. Bourgeau, che lavora anche come istruttore di immersioni subacquee, ha detto che lui e alcuni studenti hanno notato le condizioni pericolose quando una donna ha chiesto aiuto. Sicuramente eventi del genere sono dolorosi ma Kazuki Takahashi sarà per sempre vivo nei cuori dei fan.

Fonte – Comicbook