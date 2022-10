Chainsaw Man è finalmente arrivato e con esso anche l’entusiasmo del pubblico che nel corso di questi anni ha seguito le vicende di Denji tramite le candide e brutali matite di Fujimoto. Nel corso della giornata d’ieri abbiamo avuto modo di costatare tramite gli ultimi dati, che l’anime MAPPA è il trend del momento su Twitter.

Una scalata incredibile che probabilmente ha sorpreso anche l’utenza più appassionata al franchise visto che in poche ore ha raggiunto la vetta della top sul celebre social network. Riportiamo tutto da CB.

L’incredibile risultato porta Chainsaw Man a 320.000 post totali al momento, mentre al secondo post è seguito il trend in lingua inglese sempre di Chainsaw Man con 260.000. Quindi il tutto è veramente assurdo se ci pensiamo. Questo vuol dire che l’utenza è rimasta estasiata dal primo episodio anime, talmente tanto da sfogare la gioia su Twitter.

Chainsaw Man è nei “trend” di Twitter dopo la Premiere dell’anime

Prima della sua uscita l’editor di Shueisha Shihei Lin ha confermato che l’anime entrerà nella storia e probabilmente sarà così.

L’aggiornamento arriva ovviamente dal Giappone tramite il profilo “Shonenleaks” che ha condiviso e tradotto le parole dell’editor, un uomo cui Chainsaw Man gli è già entrato nel cuore:

“Non ho visto nessuna sbavatura nell’anime e il lavoro fatto dai doppiatori è stato veramente incredibile. Durante la visione ho pensato che l’adattamento entrerà nella storia del medium, senza dubbio. Ora non riesco a leggere il manga senza approcciarmi ai testi con la voce dei doppiatori”.

Chainsaw Man è fresco di vincita di un Harvey Awards, ovvero un premio molto prestigioso per quanto riguarda l’arte sequenziale e i fumetti in generale, e proprio nei giorni scorsi Chainsaw Man ha vinto quello come “miglior manga” per due anni consecutivi, sancendo la sua enorme qualità.

Insieme a lui erano in gara anche Blood on the Tracks di Shūzō Oshimi, Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro, Cat + Gamer di Wataru Nadatani, Red Flowers di Yoshiharu Tsuge e SPY x FAMILY di Tatsuya Endō.

