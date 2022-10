Cyberpunk: Edgerunners ha sorpreso tutti con la sua qualità e a oggi è l’anime che ha trascinato più utenza versa la sua controparte originale, ovvero quella videoludica. Tra i tanti fattori che hanno reso quest’opera degna di essere vista e amata ci sono i personaggi: quasi tutti fanno la loro parte ma ovviamente i centrali sono quelli preferiti.

David Martinez e Lucy come potete immaginare hanno reso l’immaginario dell’anime di TRIGGER maestoso, complesso e romantico e senza ombra di dubbio questa sarà l’anima centrale della produzione, anche se il tutto non andrà avanti con nuove stagioni.

Vi diciamo fin da subito che se non avete iniziato o concluso ancora la serie, non andate avanti con l’articolo o con il video, visto che potrebbe rovinarvi una bellissima esperienza.

“I Really Want to Stay At Your House” interpretata da Rosa Walton è il fulcro centrale di questo video commemorativo e noi aggiungiamo “poteva essere diversamente”? Buona visione! (Il video è stato condiviso dal canale ufficiale YT Cyberpunk 2077).

Cyberpunk: Edgerunners, ecco il video musicale/commemorativo di David e Lucy!

Come vedete il video esalta e fa una sorta di riassunto dei 10 episodi dell’anime e mette al centro i due protagonisti principali che vivono in un mondo complesso affogato nel potere della conquista e del denaro.

Cyberpunk: Edgerunners ha anche conquistato il cuore del noto Game Designer Hideo Kojima, che durante le ultime settimane si è mostrato entusiasta per quanto riguarda l’anime tratto dal videogioco CD Projekt Red, Cyberpunk 2077.

Se non lo sapete all’interno del gioco è presente Kojima come personaggio con cui interagire, non vi resta che cercarlo; forse anche per questo sta apprezzando l’anime? Chi lo sa ma una cosa è sicura: la qualità di Edgerunners è elevata e Studio TRIGGER ha svolto davvero un lavoro immenso.

Hideo Kojima non ha solo gradito l’anime di TRIGGER ma lo ha letteralmente amato. Possiamo definirlo tranquillamente un fan boy sfegatato della saga e di certo sta attendendo altre produzioni al riguardo.

Le statistiche hanno anche confermato che Cyberpunk: Edgerunners ha aumentato l’utenza intorno alla controparte videoludica originale, lanciando il titolo CDPR nella top 10 di Steam; tra l’altro i numero possono solamente aumentare al momento, data anche la “buona parola” del maestro Kojima. Abbiamo riportato tutto tramite CB e Youtube.

