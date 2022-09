Hideo Kojima è un fan boy sfegatato di Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners ha conquistato il cuore del noto Game Designer Hideo Kojima, che durante le ultime settimane si è mostrato entusiasta per quanto riguarda l’anime tratto dal videogioco CD Projekt Red, Cyberpunk 2077.

Se non lo sapete all’interno del gioco è presente Kojima come personaggio con cui interagire, non vi resta che cercarlo; forse anche per questo sta apprezzando l’anime? Chi lo sa ma una cosa è sicura: la qualità di Edgerunners è elevata e Studio TRIGGER ha svolto davvero un lavoro immenso.

Le statistiche hanno anche confermato che Cyberpunk: Edgerunners ha aumentato l’utenza intorno alla controparte videoludica originale, lanciando il titolo CDPR nella top 10 di Steam; tra l’altro i numero possono solamente aumentare al momento, data anche la “buona parola” del maestro Kojima.

Nel corso delle settimane come sempre Kojima ha aggiornato passo dopo passo il suo pubblico, discutendo di tutto quello che pensava a proposito dell’anime di TRIGGER, da lui considerato uno degli Studi migliori in questo campo. Tramite il Twitter ufficiale del Game Designer apprendiamo:

I just watched "Cyberpunk Edgerunners" in one sitting! Awesome! Great! Under the recent domestic anime situation, there was a feeling that famous Japanese studios were consumed by the overseas market, but not this one! This is a miracle of squeezing the trigger to the world! pic.twitter.com/Q2fzRJDAVw

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 20, 2022