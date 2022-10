Pokémon: “Celestial” porta Ed Sheeran nel mondo di Scarlatto&Violetto, visto che la nuova canzone annunciata qualche giorno fa farà parte della colonna sonora dei nuovi giochi per la Nintendo Switch. La data di uscita prevista è il 18 novembre e questo è il modo di festeggiare in casa Nintendo.

Qualche giorno fa lo stesso autore aveva annunciato sui suoi social con un post contenete un immagine illustrata che avrebbe partecipato al progetto: “Quando avevo 7 anni circa, ho iniziato a collezionare e giocare con le carte dedicate ai Pokémon e cercavo di vedere tutti gli episodi in TV e registrarli su VHS. Nel corso degli anni sia io che mio fratello abbiamo condiviso un Game Boy con all’interno giochi del franchise: precisamente Pokémon Giallo e Blu.

Ero davvero contento. A 31 anni gioco ancora con i Pokémon e mi accompagnano in ogni lungo viaggio che affronto ogni giorno. Sento nostalgia del passato e spesso uso anche il mio vecchio Game Boy Color per giocare. Durante un viaggio in Giappone con gli appassionati del brand scherzammo sul fatto di fare una canzone sui Pokémon, e ora eccola qui. Celestial esce il 29 settembre e il video è stato animato da persone davvero meravigliose”.

In calce potete vedere il video animato di “Celestial” che ricordiamo sarà presente anche nei prossimi capitoli del franchise Pokémon:

Pokémon: “Celestial” porta Ed Sheeran nel mondo di Scarlatto&Violetto!

Il video musicale è stato diretto da Yuichi Kodama con i disegni dei personaggi di Yu Nagaba. L’animazione in computer grafica è stata diretta da Koji Takagane e prodotta da MORIE Inc. (BELLE) con l’animazione di ENISHIYA inc (assistenza alla produzione di BELLE).

Kotaro Azuma (BELLE) è accreditato come animatore principale con animazioni chiave di Moaang, Toya Oshima, Ren Onodera, Takashi Kojima, Shōta Goshozono, Shū Sugita, Shinsuke Ushiroda, Shigeko Tanbara, Riki Matsūra, Awoi Ohtani, Hiroaki Arai, Hiroaki Nakamichi, BONO e MYOUN.

Da come potete vedere nel video pescato da ANN e Youtube ufficiale del cantante il tutto è surreale e le avventure quotidiane di Ed vengono riportate nel mondo Pokémon, regalando un bellissimo video, tenero, dolce e ritmico per il prossimo evento Pokémon.

