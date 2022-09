Pokémon è un franchise longevo e famoso in tutto il mondo e per questo cerca sempre di fare la differenza sotto ogni punto di vista. Oggi tramite l’account ufficiale Instagram del noto cantante inglese Ed Sheeran, scopriamo una nuova collaborazione col brand, tramite un post davvero singolare.

Scopriamo infatti che la superstar collaborerà con il brand Pokémon in merito a una nuova canzone intitolata “Celestial”, in uscita su tutte le piattaforme digitali il 29 settembre. Ovviamente oltre l’illustrazione ha scritto un messaggio in onore di questa nuova canzone inerente al mondo Pokémon:

“Quando avevo 7 anni circa, ho iniziato a collezionare e giocare con le carte dedicate ai Pokémon e cercavo di vedere tutti gli episodi in TV e registrarli su VHS. Nel corso degli anni sia io che mio fratello abbiamo condiviso un Game Boy con all’interno giochi del franchise: precisamente Pokémon Giallo e Blu.

Ero davvero contento. A 31 anni gioco ancora con i Pokémon e mi accompagnano in ogni lungo viaggio che affronto ogni giorno. Sento nostalgia del passato e spesso uso anche il mio vecchio Game Boy Color per giocare. Durante un viaggio in Giappone con gli appassionati del brand scherzammo sul fatto di fare una canzone sui Pokémon, e ora eccola qui. Celestial esce il 29 settembre e il video è stato animato da persone davvero meravigliose”.

Pokémon: Ed Sheeran pubblicherà “Celestial” una canzone a tema!

Pokémon: Ed Sheeran pubblicherà “Celestial” una canzone a tema molto sentita!

Da come potete leggere il cantante inglese è davvero entusiasta di questa canzone e a quanto pare è stato ed è un fan di lunga data. Non poteva essere affidata a un cantante migliore questa trovata, dato che Ed Sheeran è un vero appassionato dei Pokémon e quindi senza ombra di dubbio ha creato qualcosa di unico e passionale.

Ricordiamo che la canzone esce il 29 settembre su tutte le piattaforme digitali e anche Youtube ovviamente, insieme a un video animato per celebrare questa trovata meravigliosa. Per iniziare potete dare un’occhiata all’illustrazione postata da Sheeran, in attesa di ascoltare il brano “Celestial”. Abbiamo riportato tutto tramite CB.

Fonte CB – Instagram ufficiale Ed Sheeran