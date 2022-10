One piece Film: Red: annunciata la collaborazione con Uniqlo

One Piece Film: Red è il quindicesimo lungometraggio del franchise di Oda che celebra i 25 anni del manga dal suo storico debutto. Oggi riportiamo un aggiornamento secondo il quale One Piece Film: Red sarà protagonista di una collaborazione con Uniqlo.

Questo film vuole celebrare la trasmissione del episodio 1000 della serie anime ed è quello più importante. Di fatto riporta Shanks il Rosso e presenta anche sua figlia, Uta.

Proprio per aiutare a celebrare questo nuovo film anime, Uniqlo sta creando una nuova linea di moda incentrata sul design dei Cappello di Paglia che sono presenti nel film.

Questa collaborazione, in arrivo a ottobre, presenterà nuove interpretazioni di personaggi come Rufy, Zoro, Uta, Sanji, Nami e Shanks e molti altri. Questa collaborazione andrà ad arricchire tutti i nuovi outfit che i Pirati di Cappello di Paglia sfoggeranno in questo quindicesimo film della serie Shonen.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter UniqloUSA. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

COMING SOON: UT x ONE PIECE FILM RED🔥 The stage is set! introducing unique designs featuring your favorite film characters. Available online + in all US stores 10/27 Preview now ➡️ https://t.co/FMbwpyLzXc#UniqloUT #WearYourWorld#OPFilmRedNYCC@Crunchyroll @OnePieceAnime pic.twitter.com/Pq5sLR9wkh — UNIQLO (@UniqloUSA) September 29, 2022

Come si può vedere si tratta di una collaborazione sicuramente interessante e i capi di abbigliamento saranno disponibili a partire dal 27 ottobre di quest’anno.

One Piece Film: Red è già uscito nelle sale in Giappone il 6 agosto, mentre in Italia ci saranno due momenti diversi per poter guardare il lungometraggio. Il primo sarà in occasione del Lucca Comics & Games e si tratta di una proiezione speciale, mentre debutterà in tutti i cinema italiani il 1 dicembre di quest’anno.

Il film in arrivo è diretto da Goro Taniguchi e la sceneggiatura è gestita da Tsutomu Kuroiwa. Anche Eiichiro Oda ha svolto un ruolo chiave, dato che è il produttore creativo di One Piece Film: Red.

Il nuovo lungometraggio si concentra su Shanks e Uta la cantante più amata al mondo. Rinomata per aver nascosto la propria identità quando si esibisce, la sua voce è considerata ultraterrena. Ora, per la prima volta in assoluto, Uta si rivelerà al mondo in un live con ogni tipo di fan che si reca al suo spettacolo. Ci sono pirati da ogni dove, la Marina che osserva da vicino e i Cappelli di paglia guidati da Rufy, presenti anche loro. La voce che il mondo intero stava aspettando sta per risuonare. La storia inizia con la confessione sconvolgente che lei è la figlia di Shanks il Rosso.