Lo Yakuza Casalingo: svelato il periodo di uscita della seconda stagione

La via del grembiule – Lo yakuza casalingo dopo poco più di un anno sta per fare il suo ritorno sul piccolo schermo con la seconda stagione animata. Quest’ultima farà il suo debutto sempre su Netflix, nel 2023.

L’aggiornamento è arrivato di recente direttamente dall’account Netflix Japan. In questo modo gli appassionati hanno notato delle offerte anime della sua lista. Si scopre che la seconda stagione de La via del grembiule – Lo yakuza casalingo è in lavorazione da un po’ di tempo. In effetti, lo seconda stagione animata dovrebbe tornare a gennaio 2023 e sarà prodotto sempre da J.C. Staff.

Ovviamente, non ci sono dettagli o novità circa quello che la seconda stagione adatterà. Probabilmente in pochi si aspettavano di vedere l’arrivo di una seconda stagione animata della serie creata da Kosuke Ono. Anche perché i fan si chiedevano se J.C. Staff avrebbe proseguito con il progetto portando nuovi episodi.

Questo dibattito si è generato dopo che la prima stagione ha ottenuto recensioni contrastanti al momento del suo rilascio. Come si è scoperto, La via del grembiule ha conquistato pochi fan con la sua animazione statica e alcuni hanno definito l’anime uno slideshow in alcuni punti. Quindi, come si evince, l’accoglienza è stata dura.

Tuttavia, Tatsu non è il tipo di ragazzo da evitare i riflettori. Il delinquente tornerà a breve sul piccolo schermo e avrà il compito di rendere la vita più facile alla sua adorante moglie Miku. E per i fan che ci sperano, la seconda stagione potrebbe apportare alcuni aggiornamenti per quanto riguarda la sua animazione. Coloro che non hanno ancora molta familiarità con la serie di Kosuke Ono potrebbero avvicinarsi prima al manga, edito in Italia da Edizioni BD – J-Pop dal 2020.

Le vicende ruotano attorno a Tatsu, temuto capo della yakuza soprannominato Drago immortale. Un giorno si innamora e decide di abbandonare le attività criminali per sposare Miku. Dato che sua moglie lavora, per supportarla ricopre il ruolo di “marito casalingo”. Tuttavia la nuova vita di Tatsu è complicata dalla sua apparenza minacciosa e da alcune persone appartenenti al suo passato.