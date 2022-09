Fate/strange Fake, annunciato l’adattamento anime!

Fate/strange Fake sì rifa all’enorme franchise Fate di Type-Moon intitolato “Fate/states night” e durante un pesce d’aprile fu annunciato un adattamento anime inerente a questo mondo, eliminando successivamente la possibilità, data l’origine fasulla dell’annuncio che fu espresso durante il primo aprile.

Col trascorrere dei mesi abbiamo però, finalmente questo progetto ha avuto una conferma diversa durante l’Aniplex Online Fest 2022, confermando la trasposizione animata dello spin-off di Fate/stay night: Fate/Strange Fake è infatti in lavorazione per una versione animata in uscita il 31 dicembre, proprio come ci dice CB.

L’annuncio ufficiale di Aniplex of America su Twitter al momento conferma la presenza del doppiaggio inglese, insieme a un video contenente tutti i Fate presenti fino a questo momento, fino ad arrivare nuovamente a Fate/strange Fake.

Il video come accennato conferma l’uscita il 31 dicembre esplicando che si tratta di un episodio speciale. Come accennato riportiamo il tutto tramite un Tweet ufficiale:

La versione americana non ha una data di uscita ma se non volete attendere quella giapponese conterrà dei sottotitoli in inglese.

Tra i primi doppiatori in lingua giapponese sono confermati Kana Hanazawa come Ayaka Sajyo, Yuki Ono come Saber, Tomokazu Seki come Archer e Yu Kobayashi come Lancer.

I doppiatori inglesi saranno Anjali Kunapaneni nel ruolo di Ayaka Sajyo, Ben Balmaceda nel ruolo di Saber, David Vincent nel ruolo di Archer e Marin Miller nel ruolo di Lancer.

Abbiamo anche alcuni nomi importanti per quanto riguarda il lato tecnico: Shun Enokido e Takahito Sakazume dirigeranno l’episodio speciale per A-1 Pictures, Yukei Yamada disegnerà i personaggi e Hiroyuki Sawano comporrà le musiche.

Ricordiamo che Fate/strange Fake è uno spin-off della visual novel Fate/stay Night, che ha fatto il suo successo sia in terra nipponica. Questa nuova trasposizione anime sarà quindi tratta dalla serie di light novel scritte da Narita nel corso degli anni e che a oggi vogliono mostrarsi più che mai anche a un nuovo pubblico.

Riportandovi anche una key visual davvero meravigliosa pubblicata insieme all’annuncio ufficiale, vi invitiamo a seguire la nostra pagina social e il nostro sito per nuovi aggiornamenti su questo anime, probabilmente in uscita anche sulle piattaforme streaming in Italia.

