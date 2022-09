Blue Lock: nuovo trailer e novità sugli episodi dell’anime

Blue Lock è un manga shonen sportivo, basato sul calcio, che ha registrato un successo importante dal suo debutto avvenuto su Jump nel 2018. Questo è attestato dalla vittoria del 45º Kodansha Manga Award nella categoria shonen e dalle 4 milioni di copie vendute.

L’anno scorso, esattamente il 12 agosto 2021, è stato annunciato adattamento animato del manga. La serie sarà prodotta dallo studio 8-Bit e verrà diretta da Tetsuaki Watanabe. Proprio in merito all’anime di Blue Lock oggi riportiamo alcuni aggiornamenti molto importanti.

Si tratta di un nuovo trailer e di alcune informazioni chiave sugli episodi.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

BLUE LOCK ANIME NEW TRAILER pic.twitter.com/AC8o78KZ1r — Shonenleaks (@shonenleaks) September 23, 2022

La prima stagione animata di Blue Lock farà il suo debutto nel mese di ottobre di quest’anno. Farà parte di un gruppo di franchise molto popolari come Bleach e il tanto atteso Chainsaw Man prodotto da MAPPA.

Un’altra informazione importante sull’anime di Blue Lock riguarda il numero di episodi. Infatti l’adattamento animato avrà 24 episodi totali e saranno suddivisi in due parti. L’aggiornamento relativo a questi giunge invece dalla pagina dell’insider MangaMoguraRE. E di seguito è possibile dare un’occhiata al contenuto.

"Blue Lock" Anime Adaption will have 24 episodes in total (2 Cours) Image © Kodansha, Kaneshiro Muneyuki, Nomura Yusuke, Anime Production Committee pic.twitter.com/nViN05XChJ — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 23, 2022

L’adattamento animato adatterà le vicende ambientate successivamente l’eliminazione del Giappone ai Mondiali di calcio del 2018. A seguito della disfatta, federazione calcistica giapponese decide di creare un programma in cui trovare giovani promettenti atleti. L’obiettivo è prepararli per i mondiali del 2022. Isagi Yoichi è il protagonista e anche un attaccante che riceve l’invito per partecipare a questo programma.

In un certo senso è in parte causa sua se la sua squadra perde la possibilità di accedere alle nazionali. Infatti nel momento decisivo della partita, passa la palla a un compagno meno esperto invece che tentare di tirare lui stesso. L’allenatore del programma, Ego Jinpachi, deve “distruggere il calcio perdente giapponese” con un metodo rivoluzionario. Dovrà isolare 300 giovani e promettenti attaccanti in una struttura simile a una prigione, chiamata “Blue Lock”. Qui saranno sottoporli a un allenamento che creerà l’attaccante più egoista e migliore del mondo.