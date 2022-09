Hunter x Hunter così come Berserk sta ricevendo nuovamente l’attenzione che merita, visto il ritorno della sua serializzazione in terra nipponica.

Con l’annuncio riguardante l’uscita del volume 37 del manga anche in Italia le cose si stanno muovendo e Dynit annuncia una nuova versione Home Video dell’anime del 2011 dedicato a Hunter x Hunter.

Finalmente arrivano nuovi e interessanti annunci riguardanti il franchise shonen, e a quanto pare il tutto è sempre più vicino dato che l’edizione di cui parleremo oggi uscirà il 2 novembre, quindi qualche giorno prima dell’uscita del nuovo volume in Giappone, fissata per il 4 dello stesso mese.

Manco a dirlo questo bellissimo cofanetto speciale conterrà anche delle esclusive, così da permettere agli appassionati non solo di possedere l’anime intero nella propria collezione ma anche detenere degli oggetti speciali contenuti solamente in questo cofanetto.

Prima di rivelarvi il contenuto vi aggiorniamo anche al riguardo del trailer ufficiale pubblicato da parte di Dynit in onore di questa uscita, che ripetiamo sarà disponibile a partire dal 2 novembre 2022.

Il sito ufficiale Dynit annuncia così il cofanetto contenente l’anime di HxH del 2011: “Mostri, animali rari, tesori e meraviglie. Terre selvagge, luoghi inesplorati. La parola “sconosciuto” reca in sé un enorme fascino, e vi sono persone incredibili al mondo, attratte da tale potere. Esse sono conosciute con il nome di “Hunter”! Gon vuole diventare uno di loro, come suo padre prima di lui, ma riuscirà in questa incredibile impresa?”

Inoltre e anche ovviamente sono state anche condivise le caratteristiche e i contenuti del prodotto e dobbiamo dire che sono veramente interessanti:

Contenuti speciali:

Booklet 32 pagine

Licenza da Hunter (replica in PVC)

Cartolina

Sigla di Testa e Coda senza crediti

Sigla di Testa versione con testo

D-Trailers

Questi sono tutti i contenuti e da subito possiamo notare uno degli oggetti più pregiati del cofanetto riguarda la licenza da Hunter in replica PVC per la vostra collezioni dedicata all’opera di Togashi. Per il resto troviamo una cartolina, un Booklet da 32 pagine e altre cose tutte in digitale.

Allora acquisterete il cofanetto in questione? Oppure volete aspettare una nuova saga del manga che sarà poi adattata in versione animata?

Fonte Dynit