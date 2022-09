Sommario

Star Wars Romanzi: Kenobi è un ottimo libro per chi vuole approfondire ed entrare in pieno nel mondo di Star Wars prima dell'avvento di Luke, tramite le geste del leggendario Obi-One Kenobi. Una scrittura lenta, efficace e dinamica mette al centro delle vicende un mondo distrutto dall'Impero al fronte di alcuni personaggi che rasentano la sopravvivenza ogni giorno. L'unico "difetto" riguarda il pubblico non appassionato, visto che se quest'ultimo non ha visto tutti i film non può avere un quadro completo della narrazione di questo romanzo.