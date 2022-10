Gli adattamenti animati sono una forma di intrattenimento tipicamente giapponese che si è diffusa tantissimo in tutto il mondo. Molto spesso è proprio grazie agli anime che una serie manga diventa famosa globalmente. Si tratta dunque di una forma di promozione di un manga, tutt’oggi importante affinché l’opera di un mangaka possa crescere mediaticamente. Ma quali sono i migliori crossover anime?

D’altronde sappiamo che i manga vengono pubblicati su Weekly Shonen Jump di Shueisha e non bisogna dimenticare che si tratta di un’azienda il cui core business è fatturare con opere valide che registrano numeri di vendita importanti. Dunque gli adattamenti animati possono avere una ricaduta molto importante sulle vendite del manga. Quando una serie animata raggiunge un successo come Dragon Ball, L’Attacco dei Giganti o Spy x Family, non può che giovare in primis le vendite.

LEGGI ANCHE:



I 7 personaggi dei manga con i punti deboli più bizzarri

Ci sono altre strategie che permettono ad una serie di crescere e sono i cosiddetti crossover. Sono degli episodi speciali in cui due o più grandi personaggi di una serie anime diversa si ritrovano insieme. Molto spesso si tratta di personaggi che si assomigliano o che sono agli antipodi. In altri casi si tratta di fare in modo che due personaggi creati dallo stesso mangaka si incontrino.

In questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare e analizzare i migliori 5 crossover nelle serie anime.

I migliori 5 crossover nelle serie anime

In questa lista saranno presenti crossover di serie anime piuttosto popolari in Italia, modo da poter rendere fruibile il contenuto a tutti i lettori.

Lupin III vs Detective Conan: The Movie Dragon Ball x Dr. Slump Dream 9 Toriko x One Piece x Dragon Ball Z Super Collaboration Special Fairy Tail x Rave Cyborg 009 x Devilman

I migliori 5 crossover nelle serie anime

5) CYBORG 009 X DEVILMAN

Parliamo di due serie animate sicuramente rilevanti, maggiormente se si tratta di Devilman di Go Nagai. Quest’ultimo ha iniziato nell’industria dei manga proprio come assistente di Shotaro Ishinomori, lavorando sugli sfondi per la serie Cyborg 009. Quindi questo processo lo ha ispirato a creare un crossover tra la sua serie e quella su cui si è fatto le ossa. Questo speciale OVA di 3 episodi, uscito nel 2015, presenta Cyborg 009 e Devilman, che sono personaggi storici degli anime.

La storia coinvolge la squadra originale di Cyborg 009 che scopre l’esistenza di Devil Man, che devono sconfiggere a causa della sua natura demoniaca e della sua affiliazione con un’organizzazione nemica chiamata Black Ghost. Sebbene la storia di questo OVA sia piuttosto mediocre, il duro lavoro degli studi si animazione si riflette chiaramente attraverso le sue immagini nitide e chiare.

I migliori 5 crossover nelle serie anime

4) FAIRY TAIL X RAVE

I crossover tra due opere dello stesso autore possono amplificare i loro temi condivisi e creare un’esperienza emozionante per i fan di entrambe le serie. Rave è uno dei primi lavori di Hiro Mashima, diventato famoso a livello globale famoso per la sua opera più popolare, Fairy Tail. In questo crossover animato, tutti i personaggi di entrambe le serie si incontrano, quindi iniziano immediatamente a fraintendersi fino al punto di vedersi come nemici. Nel corso della serie, passano dal litigare a vicenda fino ad arrivare a una comprensione reciproca.

I migliori 5 crossover nelle serie anime

3) DREAM 9 TORIKO X ONE PIECE X DRAGON BALL Z SUPER COLLABORATION SPECIAL

Questa è una collaborazione o crossover sicuramente esplosiva non appena ci si sofferma sul titolo. Infatti offre ai fan degli anime shonen la possibilità di vedere ben tre personaggi principali di serie diverse interagire. I due episodi speciali, che si possono guardare nell’Episodio 99 di Toriko e nell’Episodio 590 di One Piece, presentano Toriko, Rufy e Goku insieme e anche pochi altri importanti membri del cast come Vegeta e Sanji. Tutti loro sono coinvolti in un torneo che si concentra sul cibo.

La ricompensa è un enorme pezzo di carne estremamente raro. Si capisce immediatamente quanto sia calzante la loro collaborazione, in quanto Toriko è uno chef gourmet, e Goku e Rufy sono amanti del cibo che vorrebbero riuscire a metterci le mani.

2) DRAGON BALL X DR. SLUMP

Come abbiamo riportato nell’introduzione di questa discussione, spesso un episodio anime crossover coinvolge due personaggi creati dallo stesso mangaka. Ed è proprio il caso di Dragon Ball e Dr. Slump, due serie animate basate sul manga dell’inimitabile Akira Toriyama.

L’arco della saga del Generale Blu vede il giovane Goku inseguire un cattivo attraverso una spaccatura interdimensionale. Non è mai stato spiegato esattamente perché quella spaccatura è lì, ma una volta attraversata incontra Arale, la ragazza androide, protagonista nella serie in Dr. Slump. I due potenti bambini si alleano per sconfiggere il cattivo, offrendo ai fan di entrambe le serie una nuova esperienza. Arale ha anche fatto una breve apparizione in Dragon Ball Super, che è servito da divertente richiamo al precedente crossover.

1) LUPIN III VS DETECTIVE CONAN: THE MOVIE

Alcuni crossover tra serie animate sono relativi a due protagonisti che sono agli antipodi e l’esempio perfetto è quello tra Lupin III e Detective Conan. Si tratta di due figure memorabili in tutto il mondo e sicuramente interessanti da vedere insieme dato che si tratta del ladro più abile e imprendibile di sempre con il detective più geniale mai esistito.

Si tratta di un crossover del 2009, che vede al centro delle vicende l’investigatore Conan alle prese con il furto di un prezioso diamante. Tutto comincia con l’inseguimento del presunto ladro, Kaito Kid, quando all’improvviso dal bagagliaio dell’auto spunta Goemon e con la sua spada divide a metà lo skateboard del detective. È subito chiaro che dietro le sembianze del furfante c’è in realtà Lupin III, che ha architettato la rapina per mettere in salvo Fujiko, ostaggio di un certo Alan Smithee che lo sta ricattando.