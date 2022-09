One Piece Blue: Grand Data File: annunciata la nuova versione

One Piece nel corso degli anni ha introdotto tutti gli appassionati in un mondo vastissimo, caratterizzato da pirati, mostri marini, tesori e validi oppositori pronti a fermare tutti i loro sogni di gloria. Considerando che si tratta di una serie serializzata da 25 anni anche i più fan sfegatati possono lasciarsi sfuggire alcuni dettagli su un determinato arco principale del manga. Per questo esiste un databook che riassume determinati percorsi temporale del manga.

In questo aggiornamento riportiamo che il libro dei dati intitolato One Piece Blue: Grand Data File sarà rilasciato il 4 novembre di quest’anno. Si tratterà di una nuova edizione della versione già pubblicata nel 2002.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

ONE PIECE BLUE GRAND DATA FILE SIMPLE VERSION will be releasing on November 4th. It appears to be a new edition of its already published BLUE GRAND DATA FILE from 2002.https://t.co/BjCnm4vJI7 pic.twitter.com/hZS6qTNqu0 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) September 16, 2022

Ricordiamo che One Piece Blue: Grand Data File venne rilasciato il 2 agosto 2002 e ricopre i capitoli compresi nel volume 1 fino a quelli nel volume 24. Dunque questo databook abbraccia tutta la Saga dell’East Blue e quella di Alabasta, fino agli inizi di Skypiea. È composto da 196 pagine.

Ci sono anche altri databook sul manga di Oda e a differenza del primo, il secondo ha poche pagine in meno. Tuttavia One Piece Blue ha una portata molto più ampia, comprendendo due sezioni principali. Ci sono File dati, che indicizza praticamente ogni personaggio oltre a ogni frutto del diavolo, animale e isola presentati nel manga, e il Making of di One Piece. In questa sezione è possibile accedere a una notevole quantità di materiale definibile come “dietro le quinte”, fornito direttamente da Eiichiro Oda.

One Piece Blue registra nomi e profili di ogni personaggio dai primi ventiquattro volumi, fino a Sonar King e i suoi Utan Divers del capitolo 226. Ogni personaggio è indicizzato dal volume della sua prima apparizione.

Al momento il manga di Eiichiro Oda si trova nel suo arco narrativo finale. Parlare di un volume uscito nel 2002, fa sicuramente effetto, dato che sono passati 20 anni dalla pubblicazione di One Piece Blue: Grand Data File. Da allora Rufy è cresciuto tanto, fino a diventare uno dei quattro imperatori del Mare dopo aver sconfitto Kaido.