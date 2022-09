Dragon Ball Z: Kakarot: annunciato il DLC di Bardack!

Dragon Ball Z: Kakarot è un videogioco action RPG semi open-world, basato sul franchise di Dragon Ball sviluppato da CyberConnect2 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Si tratta di uno dei tantissimi videogiochi che da sempre tentano di far immergere il videogiocatore in un modo sempre originale e innovativo nella storia di Goku.

Gli sviluppatori, d’altronde, sono molto famosi tra i videogiocatori per questo, poiché hanno lavorato per anni al franchise di Masashi Kishimoto, Naruto.

Oggi riportiamo un’aggiornamento molto importante che sicuramente incuriosirà tutti i videogiocatori di Dragon Ball Z: Kakarot. L’insider DBSChronicles ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter che Bardack approderà nel roster del videogioco, annunciando il DLC relativo al padre di Goku. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dragon Ball Z KAKAROT Season Pack 2 Bardock DLC Announced! Releasing in 2023.#DBZKakarot pic.twitter.com/HjbONVB3DF — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) September 16, 2022

Il DLC sul Saiyan sarà disponibile a partire dal 2023, e ci saranno anche altre novità. Di fatto Bandai Namco ha confermato che Dragon Ball Z Kakarot arriverà, sempre nel corso del 2023, anche sulle console di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Chiaramente il videogioco presenterà delle novità tecniche, in quanto godrà di una risoluzione e framerate aumentati. Le novità si potranno riscontrare facilmente anche dal punto di vista grafico. Dragon Ball Z: Kakarot cercherà di introdurre più dettagli a schermo, come la vegetazione, che sarà presente in quantità maggiore.

In realtà il DLC su Bardack e l’arrivo del videogioco prodotto da Cyber Connect 2 sulle console next gen sono collegati. Infatti questo evento sarà proprio accompagnato dal secondo Season Pass, relativo a Bardack.

Ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot ricopre l’intera storia dell’anime Dragon Ball Z oltre a mostrare scenari inediti della serie. Ai videogiocatori vengono riproposti in maniera fedele gli scenari, i personaggi e le battute. Partendo dalla Saga dei Saiyan e proseguendo fino alla Saga di Majin Bu, il gioco offre anche nuovi retroscena sui personaggi e sulla storia, attraverso i quali è possibile scoprire dettagli non approfonditi nella serie.