Planet Manga: disponibile il romanzo di Naruto – la prigione insanguinata

Naruto è uno dei battle Shonen più importanti e famosi di sempre che ha fatto la storia nei suoi 15 anni di serializzazione. Le avventure del ninja biondo hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di tantissimi appassionati che custodiscono ancora nei loro cuori. Naruto è un concentrato di emozioni che si legge nel manga e si guarda nell’adattamento animato.

Inoltre durante e dopo la fine del manga di Kishimoto, moltissimi progetti sono stati portati avanti, come lungometraggi o videogiochi. Un altro molto interessante è quello legato ad una serie di romanzi. Questi costituiscono una vera e propria biblioteca di racconti dedicati alla hit del maestro Masashi Kishimoto.

A tal proposito riportiamo che è disponibile il romanzo di Planet Manga intitolato “Naruto – Il Film: La prigione insanguinata”. Si tratta del romazo tratto dal quinto film ispirato alla saga del ninja più famoso di sempre. Per Naruto si prospettano dei problemi molto importanti, dato che si ritrova imprigionato nel Castello di Hozuki. Il motivo è l’accusa mossa contro di lui, per aver attentato alla vita del Raikage!

Dunque Naruto è rinchiuso nel penitenziario internazionale per ninja amministrato dal Villaggio dell’Erba. In questa situazione si ritrova privo di chakra e dovrà lottare per sopravvivere e provare la sua innocenza.

Il romanzo lo si può acquistare direttamente dal sito ufficiale di Planet Manga seguendo questo link. Il prezzo è pari a 13,20€. In alternativa cliccando qui, lo si potrà acquistare direttamente da Amazon.

Il manga di Masashi Kishimoto è riuscito a regalare tante emozioni, a partire dal suo protagonista principale. Un bambino innocente allontanato da tutti in quanto considerato un demone. Questo è connesso alla volpe a nove code che si trova sigillata dentro di se, con la quale deve convivere. Si tratta di una storia fatta di determinazione e forza d’animo con l’obiettivo di dimostrare a tutti il vero valore di ognuno dei personaggi, in particolare di Naruto Uzumaki.