One Piece: mostrato un nuovo personaggio di "Sangue Reale"!

One Piece ha una vastità di personaggi al suo interno quindi succede spesso che anche il pubblico più appassionato perde qualche “colpo” ponendosi spesso domande su quanto accaduto nei capitoli letti nel corso delle settimane.

Detto ciò questo avvenimento è accaduto anche nell’ultimo capitolo, il 1059, dove alcuni avvenimento hanno messo in luce la timeline comprensiva di una figura Reale all’interno della Grand Line, per la gioia degli appassionati più curiosi.

Dopo alcune tavole inerenti alle sorti dei Mugiwara e il loro ultimo saluto con Yamato, il capitolo si concentra totalmente sull’assalto di Barbanera a Amazon Lily, dove quest’ultimo vuole piegare tutte le amazzoni per prendersi il potere delle sua Imperatrice Boa Hancock, un ex-membro della Flotta dei 7.

Durante lo scontro dove Teach ha raso al suolo tutto, proprio mentre quest’ultimo stava per compiere il suo efferato atto ecco che arriva Il Re Oscuro a tenere testa a tutti, incutendo timore allo stesso Barbanera. Purtroppo non vediamo l’eventuale scontro visto che il tutto è contornato da un breve flashback con protagonista Shakuyaku.

Shakuyaku è stata un’Imperatrice due generazioni prima di Amazon Lily; il ruolo è stato abbandonato perché la donna ha trovato l’amore e ha deciso di proseguire su questa strada. Noi riportiamo la notizia tramite la fonte CB.

Questo coglie di sorpresa i fan dato che solamente un’altro Sovrano era stato svelato al pubblico ovvero Gloriosa, che conosciamo come Anziana Nyon; la donna aveva governato l’Isola prima di Boa ed ora aggiungiamo anche un’altro tassello alla storia dell’Isola delle Amazzoni.

Questo potrebbe cambiare anche le sorti della storia di One Piece mentre allo stesso tempo potrebbe solamente donare un quadro completo a questa storia longeva e straordinaria, possedente una mitologia davvero degna di nota. In calce potete ammirare un post su Twitter Artur – Library of Ohara che parla dell’argomento disusso in questo articolo:

For those who are confused about the Empresses of Amazon Lily:

3rd Gen Empress: Gloriosa (Elder Nyon), left the country and fell in love

2nd Gen Empress: Shakuyaku, left the country and fell in love

1st Gen Empress: Unnamed, fell in love and died

Current Empress: Boa Hancock pic.twitter.com/7shFQTiziL

— Artur – Library of Ohara ➜ One Piece Film RED (@newworldartur) September 11, 2022