Bleach: Thousand-Year Blood War sta per debuttare il prossimo mese in Giappone e i fan tra trailer e nuove immagini hanno avuto di che discutere e si sono anche accorti dei cambiamenti rispetto all’anime originale.

Nell’ultimo trailer pubblicato l’utenza si è divertita molto a spulciare e confrontare le due opere, mettendo alla luce tutti i cambiamenti in questa nuova trasposizione animata dell’opera di Tite Kubo. La maggior parte delle trasformazione si concentrano sul design dei personaggi che questa volto sono fedeli al manga.

Orihime per esempio, finalmente ha il giusto colore degli occhi, data che fino ad ora era stato mantenuto un colore diverso rispetto all’originale. In precedenza gli occhi della ragazza viravano sul grigio mentre ora sono finalmente marroni.

Anche Renji ha cambiato colore delle sopracciglia in questo caso, dove da nere sono passate a rossastre così da abbinare il tutto perfettamente ai capelli del personaggio. Chiaro, di certo non parliamo di cambiamenti sostanziali della trama ma allo stesso tempo la fedeltà del design originale è degna di nota, importante.

Rangiku invece come ben ricordate ha sempre avuto il colore dei capelli uguale a quello di Ichigo, discostandosi dall’opera originale. Questa volta sempre nel trailer notiamo il cambio drastico del colore, finalmente passato al biondo classico del personaggio. Tutti questi cambiamenti sono visibili in calce sul profilo Twitter di TheVanessalves:

TYBW Anime Changes

Orihime with brown eyes ✅

Renji with red eyebrows ✅

Jushiro with green eyes ✅

Rangiku with blonde hair ✅ pic.twitter.com/DFHXHS7F8J

